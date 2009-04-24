'Adalet'in gözü açıldı!

Anayasa Mahkemesi'nin yeni binasının açılışına "Anadolu Genç Kızı" damgasını vurdu.



Anayasa Mahkemesi'nin girişine Yargıtay gibi diğer yüksek yargı organlarının aksine "Adalet Tanrıçası"nın değil ona benzeyen bir heykel konuldu.



Birbirine çok bezeyen iki heykel arasındaki farklar ise dikkat çekici. Adalet Tanrıçası'nın gözü bağlı iken "Anadolu Genç Kızı"nın gözünün açık olduğu görüldü. Oysa heykelin gözünün kapalı olması yargının tarafsızlığını simgeliyordu.





Hukukun evrensel simgesi olan Adalet Tanrıçası yani Themis, bir elinde terazi öteki elinde kılıç tutan gözleri bağlı bir bakire olarak simgeleştirilmişti. Elindeki terazi adaleti ve bunun dengeli şekilde dağıtılmasını, diğer elindeki kılıç ise adaletin keskinliğini simgeliyor. Kadın ve bakire oluşu bağımsızlığını, gözlerinin bağlı olması ise tarafsızlığının simgesi.

