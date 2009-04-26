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'Adalet'in eli kolu bağlandı

Antalya’da, rüzgarda ses çıkardığı gerekçesiyle Adalet Tanrıçası heykelinin terazilerini gövdesine bantladılar

26 Nisan 2009 03:00

Antalya’da, rüzgarda ses çıkardığı gerekçesiyle Adalet heykelinin terazilerini gövdesine bantladılar.

Antalya Kundu'daki Adalet Bakanlığı ATGV (Adalet Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı) Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nin girişine konulan `Adalet Tanrıçası' Themis'in heykellerindeki eşitlik ve objektifliğin simgesi teraziler, rüzgarda birbirine çarpıyor ve ses çıkarıyor gerekçesiyle bantla sarıldı.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, yerel seçim çalışmaları dahil, her geldiğinde konakladığı dinlenme tesislerinin giriş kapısında 2 adet Adalet Tanrıçası Themis heykeli yer alıyor. Bir elinde kılıç, diğerinde terazi tutan, `Gözü bağlı' iki Themis heykeli alçıdan, eşitlik ve objektifliğin simgesi teraziler ise zincir ile sac kullanılarak yapıldı. Deniz kıyısındaki tesiste bulunan bu iki heykelin terazileri, rüzgarlı havalarda birbirine çarparak ses çıkardığı gerekçesiyle görevliler tarafından şeffaf bir bantla vücutlara yapıştırıldı.

Adalet Bakanlığı Kundu Tatil Köyü'ndeki Tanrıça Themis heykellerinin başka kentlerdeki benzerlerinin aksine kısa boylu, şişman ve basık burunlu olması dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin yeni açılan binasının önüne konulan, `Gözü açık' Themis'in aksine Antalya'daki iki heykelin de gözleri kapalı tasvir edildiği görüldü.

Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası Themis'in elindeki terazi eşitlik ve objektifliği, kılıç yaptırım gücünü, gözünün bağlı olması da kişilerin kim olduğunu önemsemeden, vicdani olarak karar verilmesini temsil ediyor.

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