-ADALETİ KENDİLERİ SAĞLAMAK İSTEDİ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Başkent'te arkadaşlarını uyuşturucuya alıştırdığını iddia ettikleri bir kişinin üzerinde sigara söndürüp, boynuna ip geçirerek sokaklarda dolaştıran bir kişi tutuklanırken, olayla ilgili bir zanlı da aranıyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kamu kurumunda geçici işçi olarak çalışan Ö.Ü. adlı kişi ağır yaralı olarak Keçiören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ü.'nün üzerinde yanıklar olduğunu, bir tırnağının da çekildiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu Ö.Ü.'nün sabaha karşı evinden iki kişi tarafından alındıktan sonra saatlerce dövüldüğü, üzerinde sigara söndürüldüğü, tırnağının çekildiği ve boynuna ip bağlanarak sokak aralarında dolaştırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, olayın faili olduğu belirlenen büfe işletmecisi S.A'yı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar sonucu S.A'nın olayı bir arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. S.A. ve adı açıklanmayan diğer zanlının, Ö.Ü'ye, ''Uyuşturucu sattığı ve V.Ç. adlı bir mahalleliyi uyuşturucuya alıştırdığı'' iddiasıyla ''ceza uyguladığı'' ortaya çıktı. S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olayın diğer zanlısının ise arandığı bildirildi.