-ADALETE TAZE KAN DÖRTYOL (A.A) - 10.10.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bakanlığın yükünü hafifletmek için 9 bin 500 memur kadrosu daha alacaklarını söyledi. Ergin, Dörtyol'da yapımı devam eden adliye sarayında incelemelerde bulundu. Bakan Ergin, burada yaptığı açıklamada, 81 vilayette ihtiyaç olan adliye sarayı ve cezaevlerinin önem sırasına göre yapılmaya devam ettiğini belirtti. Dörtyol ilçesindeki adliyenin de yetersiz kalması nedeniyle 11 ay önce ihalesi yapılarak inşaatına başlandığını belirten Ergin, şöyle konuştu: ''İl ve ilçelerde inşaatlar hızlı bir şekilde yapılarak hizmete giriyor. Adalet Bakanlığımızın birimlerinin fiziki çalışma ortamlarının güçlendirilmesi için çalışmaktayız. Bu arada bakanlığımızın yükünü hafifletmek için 9 bin 500 memur kadrosu daha alacağız. Önümüzdeki haftalarda il komisyonlarından gelecek olan mevcut durumlara göre personel ayarlaması yapacağız. Yılbaşından önce yetiştirebilirsek bu atamaları yapmaya çalışacağız.'' 22 bin metrekare alan üzerine 5 kat inşa edilen Dörtyol adliye sarayının 2011'in ocak ayında hizmete açılacağı belirtildi. Ergin, Dörtyol'da Hatay Barosunun açtığı, CMK Eğitim ve Yardım Bürosunu da ziyaret ederek, Baro Başkanı Sinan Akgöl'den bilgi aldı. Bakan Ergin, ''Yeni yapılan adliye saraylarında özellikle avukatların daha rahat çalışma ortamları olabilmesi için yer ayarlamalarına büyük önem veriyoruz'' diye konuştu. Ergin'in gezi ve incelemelerine Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım, Kaymakam Hasan Özyiğit, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün katıldı.