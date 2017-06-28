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Adalet Yürüyüşü'nün kamp alanına gübre döken 3 kişi serbest

Savcılık, 3 kişiyi serbest bıraktı

28 Haziran 2017 20:34

Adalet Yürüyüşü'nde Düzce'deki kamp alanı önüne hayvan gübresi dökülmesi olayında gözaltına alınan Serdar A., İlhami.Ç. ve Serdar Arslan S., emniyetteki işlemleri ardından 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılıktaki ifadeleri ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 13’üncü gününde küfürlü sataşmalar ve protestolar yapılmıştı. En on olarak gece konaklama alanına gübre dökülmüştü. Gübreyi döken araç, plakası gizlenmiş bir şekilde bulunmuştu.

Adalet Yürüyüşü'nün organizasyon faaliyetlerinde rol alan Mersin Yenişehir Belediyesi işçileri, kamyonun kamp alanının başından itibaren gübre dökmeye başladığını yayılan koku üzerine durumu fark ettiklerini söylemişti.

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