'Adalet Yürüyüşü'nün ardından CHP: Biz rahat uyuruz, şimdi onlar düşünsün

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından ‘adalet’ talebiyle Ankara’dan başlatılan 432 kilometrelik yürüyüş, İstanbul Maltepe’deki miting alanında düzenlenen ‘Adalet Buluşması’yla son buldu. 25 günlük yürüyüşün parçası olan yüz binlerce kişiye Maltepe’de milyonlar katıldı. “Elimde ‘adalet’ yazılı bir dövizle İstanbul’a yürüyeceğim” diye yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve adalet arayışına destek vermek isteyen yüz binlerce kişi, miting alanını doldurmakla kalmadı, dışarıya da taştı. Adalet Yürüyüşü boyunca yaptığı anonslarla katılımcıları yönlendiren ve miting öncesinde de sahnede görev alan ‘yürüyüşün sesi’ Barış Bozkurt’un ifadeleriyle Maltepe ‘gelincik tarlası'na döndü.

700’den fazla gazetecinin akreditasyon başvurusunda bulunduğu, emniyetin ölçümlerine göre 1.6 milyon, CHP’den gelen ilk açıklamalara göre ise 2 milyondan fazla insanın katıldığı mitingle ilgili olarak, Adalet Yürüyüşü’nün ilk gününden itibaren yolda olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dünyada Türkiye’nin itibarını yükseltti, Türkiye’nin birden büyük olduğunu gösterdi” yorumunda bulunurken, alana girmesinin ardından birkaç dakika konuşamadığını kaydeden Grup Başkanvekili Özgür Özel "Biz bu gece rahat uyuyacağız, şimdi onlar düşünsün” ifadelerini kullandı.

15 Haziran’da yola çıkıldığından beri yürüyüşün düzenli katılımcıları olan CHP’li isimler, Maltepe’deki miting alanına girdiklerinde neler hissettiklerini T24’e şöyle anlattılar:

“Adalet Yürüyüşü, Türkiye’nin birden büyük olduğunu gösterdi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Hedeflediğimizden çok daha coşkulu bitti. Bu kadar coşkulu, bu kadar heyecanlı; bir miting değil de bir büyük buluşma gerçekleşti. Kadını, genci, erkeği, CHP’lisi, MHP’lisi, AKP’lisi, herkesin buluştuğu bir yürüyüş oldu. Adalet herkes için adalet, bu miting CHP’nin değil adalet arayan herkesin mitingi ve dünyada Türkiye’nin itibarını yükseltti. Dünyanın en büyük, en uzun, en barışçı eylemi ve Türkiye’nin birden büyük olduğunu gösterdi bu yürüyüş. Türkiye birden büyüktür dedi. Milyonlarca insanın demokrasiyi, hukuku, barışı, kardeşçe yaşamayı savunduğunu gösterdi.

“Alanın 3 milyon insan alacağını hesaplamıştık ama taşanlar oldu”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl: Saat 13.00’te miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı ama bir saat içinde yaptığımız 3 bariyerden ilkinin iç kısmı tamamen doldu. Saat 15.00’te diğer iki bariyeri de açmak zorunda kaldık. Platformun önünden alanın sonuna kadarki mesafenin 3 milyon insan alacağını hesaplamıştık ama kanatlarda da binlerce, on binlerce insan var. Daha da ilginci, şu an dahi, saat 18.30’da, genel başkanımız yarım saattir konuşurken bile hala grupla halinde içeriye girmeye çalışan insanlar vardı.

Deniz yoluyla gelenlerin bir kısmı ise kıyıya yanaştı ama çıkıp buraya ulaşamadılar çünkü çok büyük bir kalabalık var. Emniyet güçleri çokça x-ray cihazı koydu, ancak ciddi bir akış sağlanamadı. Burada herhangi bir kalabalık olmayacağını bekleyenler hayalkırıklığı yaşadılar. Arkadaşlarımız bizi arıyorlar, “1 kilometre ilerideyiz, alana ulaşamıyoruz” diyorlar. Bu, olağanüstü bir olay. 25 gün süren adalet yürüyüşünin taçlandığı bir miting. Türkiye için demokrasinin, insan haklarının, adaletin yeniden tesis edilmesinin başlangıcıdır. İktidar için de bu, sonun başlangıcıdır.

“Veli Ağbaba’yla yan yanaydık, dakikalarca konuşamadık”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bugün genel başkanın kürsüye kadar son etap yürüyüşü vardı. Son 4 kilometreyi iki etaba böldük, son 2 kilometreyi tek başına yürümesini planlamıştık. İlk iki kilometre tam bizim istediğimiz gibi izdiham olmadan ve bütün dünyaya o güzel fotoğrafı vererek gerçekleşti ama son 1.5 kilometrede müthiş bir kalabalık vardı. Anlam veremedik buna çünkü 1 milyon, 1 milyon 200 bin kişi alacağı söylenen alan hıncahınç dolmuştu. 300-400 bin kişi dışarıdaydı, güçlükle içeri girdik. Girerken Grup Yorum’un ‘Yürüyüş’ şarkısının müziği eşliğinde içeri girince ve o meydanı görünce, o dakikadan sonra ne ben ne yürüyüş boyunca birlikte mücadele ettiğim Veli Ağbaba ne de koruma ekibindeki arkadaşlar birbirimizle konuşamadık. Koruma ekibindeki arkadaşların dahi gırtlakları düğümlendi. Veli Ağbaba’yla yan yanaydık, dakikalarca birbirimizle konuşamadık.

“Biz bu gece rahat uyuruz, şimdi onlar düşünsün”

Muhteşem bir meydan vardı, genel başkan çok yerinde mesajlar verdi, bu yürüyüşün bir son değil başlangıç olduğunu ifade etti, OHAL’den tutuklu gazeteci, milletvekili sorununa tüm Türkiye’yi kucaklayan ve bugün yürüyüşün içerisindeki çeşitliliği, ‘hayır’ı ve daha fazlasını yansıtan bir kalabalığa aynı içerikte bir konuşmayla, ‘Herkes için adalet’ talebiyle yanıt verdi. Şimdi meşhur hikayedeki gibi, biz dünya siyasi tarihine geçecek bir şekilde demokratik protesto hakkını kullandık, 432 kilometreyi 25 gün boyunca yürüdük, bir gün önce 250 bin kişi vardı, bugün milyonları aşan bir kalabalıkla mitingi yaptık ve neler talep ettiğimizi söyledik. Biz bu gece rahat uyuruz, şimdi onlar düşünsün.

“Kızım arayıp, ‘Baba seninle gurur duyuyorum’ dedi”

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: 25. günümüzü tamamladık ve milyonlarla buluştuk. Tam da beklediğim bir atmosferdi aslında. 25 günlük yorgunluğumuz tamamen gitti diyebilirim. Milyonlarca insan ellerinde Türk bayrakları ve adalet yazılı dövizlerle bizi karşıladı. Buradaki insanlar başka da hiçbir şey istemiyorlardı, sadece adalet istiyorlardı ve 25 gündür yaptığımız çağrılara kulak verip dostlukla, kardeşlikle buradaydılar. Bizler de onlara yakışmaya çalıştık.

Hak, hukuk, adalet diyerek yaklaşık 450 kilometrelik yolu katettik. Ben de bu 450 kilometrenin her metresini yürüme şansını elde ettim ve şu an o kadar gurur duyuyorum ki. En güzeli de, az önce kızım dedi ki, “Baba seninle gurur duyuyorum.” Bundan daha güzel bir duygu hakikaten olamaz. Alanın coşkusu çok güzel sirayet etti bize. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun Maltepe meydanında milyonlar “Hak, hukuk, adalet” dedi, “Olağanüstü hal kaldırılsın” dedi, “Türkiye’ye adalet lazım” dedi. Adaletin olmadığı bir yerde istediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz unvana sahip olun, istediğiniz yerde olun ertesi gün her şeyi kaybedebilirsiniz.

“Yağmurda, 50 dereceye varan sıcakta buraya kadar yürüdük; ne kadar kararlı olduğumuz nettir”

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam: Alana vardığımda çok duygulandım. 93 yıllık Cumhuriyet, 70 yıllık çok parti döneminde ilk kez bir siyasi parti hak, hukuk ve adalet için bir yürüyüş düzenledi ve 24 gündür sonunda milyonların toplandığı Maltepe mitingini gerçekleştirdik. Katılanlara, katkı verenlere ve hak, hukuk arayışı için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yağmurda, 47 derece, 50 derece sıcaklıkta buraya kadar yürüdük ve geldik, bu konuda da ne kadar kararlı olduğumuz nettir. Bizim hak, hukuk arayışımız bu noktadan sonra da artarak devam edecektir. Güzel ve görkemli bir yürüyüş, görkemli bir miting gerçekleştirdik.

Adalet Yürüyüşü’nün ‘sesi’ Barış Bozkurt: Sahneden gördüklerim anlatılmaz yaşanır. Tarifi çok zor, yaşanılması gerek. Bir rekor kırdığıma inanıyorum. Ben 2 milyon demiştim ama daha fazlaymış. 4.5 milyon insanın miting alanı ve çevresinde olduğunu duydum. Gelincik tarlası gibiydi Maltepe. Daha öncesinde o alana Google Earth üzerinden bakıp kendi kendime endişelenmiştim, ki ‘Dolduramazlar’ diyenler de vardı. Ama sahneye çıktığım anda bu kaygıların yersiz olduğunu gördüm. Tarifi cidden çok zor, yaşamak lazım. Yaşadık, gördük, izledik, müthişti.

“Direne direne binmedik Binali’nin önerdiği trene"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Son günlerde, ‘Bekleme bizi İstanbul, sen de gel’ dediğimizde kortejdeki kalabalık yüz binlere ulaştı. Burada da milyonlara varan bir kitle adalet talebini haykırdı, çünkü herkes bir yerde adaletsizliğin muhatabı. Hukuku yeniden var edebilmek, devleti tekrardan sarayın rehineliğinden kurtarmak için herkes buraya gelmeye çalıştı. Engellemelere rağmen buraya adalet arayan milyonlar aktı. Direne direne binmedik Binali’nin önerdiği trene, geldik Maltepe’ye adaletimize hukukumuza sahip çıkmaya…

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu: 25 gündür yaşadığımız duygular tavan yaptı. Bu kadar kişinin gelmesini bekliyorduk ama daha düşük rakamlar telafuz ediliyordu yürüyüş aşamasında. Dışarıda da çok fazla kişi vardı, araç bulamayanlar vardı. Bunu tarif etmek mümkün değil, umudu ve adaleti yeniden ayağa kaldırdık. Bu ülkeye adaleti geri getireceğiz, kararlıyız. Bu ülkede hala adaleti, demokrasiyi, başkalarına saygı duyulmasını isteyen; adalet, hak, hukuk içinde eşit şekilde yaşamak isteyen milyonlar var ve her şeyi göze alabiliyorlar; bedenlerini, yüreklerini, akıllarını ortaya koyabiliyorlar… Bize bunu gösterdiler, bu bir başlangıçtır, mücadelemize her alanda devam edeceğiz.