‘Adalet Yürüyüşü’nü dünya basını nasıl gördü?

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü dünya basınında da geniş yer buldu. Reuters, AFP ve Associated Press gibi uluslararası ajansların servis ettiği gelişmeler, dış basında yankılandı.

AFP

Sözcü’de yer alan habere göre, Fransız AFP haber ajansı, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi destekçileri, Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara sokaklarına çıktı” yazdı. AFP Kılıçdaroğlu’nun “Ödenecek bir bedel varsa, bunu ödeyecek ilk kişi ben olacağım” açıklamasına da haberinde yer verdi.

Reuters

İngiliz Reuters haber ajansı ise gelişmeleri “Türkiye’nin iki büyük şehrinde binlerce insan, muhalefet milletvekilinin casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası alıp tutuklanmasını protesto etmek için sokaklara çıktı” yazdı. Reuters, Enis Berberoğlu’nun 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başlayan baskılarda tutuklanan ilk CHP milletvekili olduğunu hatırlattı.

ABC News

Haberi “Türkiye’de muhalefet partisi yürüyüşüne başkentten başladı” başlığıyla duyuran ABC News haber portalı, İstanbul’da sonlanacak yürüyüşün detaylarını aktardı.

Al Jazeera

Katar merkezli Al Jazeera de Adalet Yürüyüşü’ne geniş yer veren yayın organları arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını sayfalarına taşıyan Al Jazeera, yürüyüşün tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutulduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne kadar süreceğini duyurdu.

BBC, DW, Sputnik

Öte yandan, İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Rus Sputnik gibi yayın kuruluşlarının Türkçe masaları bugün yaşanan gelişmeleri takipçilerine anbean duyuruyor.

AP Raportörü'nden mesaj

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de gelişmeleri dünyaya duyuran isimlerden oldu. Piri dün attığı tweet’lerde şunları ifade etti:

“Türkiye’nin ana muhalefet partisi milletvekili Berberoğlu’nun hapse atılması karşısında şoktayım ve dehşete düştüm. Bu kararın hukukun üstünlüğü ve adil yargılama ile hiçbir alakası yok. Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP tutuklama kararının ardından ‘Adalet Yürüyüşü’ yapacak.”