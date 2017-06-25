'Adalet Yürüyüşü'ne tutuklu gazetecilerin yakınları da katıldı: Yanımızda onları da hissederek yürüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatığı 'Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde Cumhuriyet gazetesinin tutuklu çalışanlarının yakınları da katıldı. Bugün 11. gün. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün çok anlamlı olduğunu belirten tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yakınları, “Yanımızda onları da hissederek yürüyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aynı zamanda arife günü olan Adalet Yürüyüşü’nün onuncu günü, gece konaklanılan Köroğlu mevkiinden devam etti. Yürüyüş öncesinde yürüyüşe katılan “gruplar, arkadaşlar, sanatçılar, sporcular ve sade vatandaşlar”a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Bütün yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum” diye konuştu. “Türkiye gerginiklerden çok çekti. Çok acılar çekiyoruz gerginliklerden” diyen Kılıçdaroğlu, “Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün ‘adalet yürüyüşü’ olması, bu açıdan da çok önemli. Bayramlara ayrı bir anlam katacaktır, adalet yürüyüşü. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar yaratan bir Türkiye’den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Hepimizin temel amacı o” ifadelerini kullandı.

Mısır’a sağduyu çağrısı

Bu bayram ve Ramazan süresince kendisini derinden üzen bir konuyu paymaşmak istediğini belirterek Mısır’daki idamlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı, büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, kucakladık, hava meydanlarına, yollara, caddelere, barajlara, okullara isimlerini verdik. Ama ölen geri dönmüyor. Bu nedenle Mısır’daki yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim; Yarın bayram ve dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye’nin tarihine bakın. Bütün İslam dünyasında kan akıyor, bütün İslam dünyasında gözyaşı var. Umarım bu sağduyu çağrısı yerini bulur ve en azından bu bayram içinde acı, kan ve gözyaşı olmaz.”

Biz de adalet istiyoruz

Cumhuriyet gazetesi tutuklu yazar, çizer ve yöreticilerinin aileleri de Kılıçdaroğlu’na destek için Adalet Yürüyüşü’ne geldi. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun eşi Eylem Sabuncu, Kılıçdaroğlu’na Murat Sabuncu’nun selamını ve destek mesajını iletti. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit ise ‘adalet yürüyüşü’nü çok anlamlı bulduğunu belirterek, “Bizler adalet muzdaribi olarak bu yürüyüşe destek vermek için tüm tutuklu eşleri adına burdayız. Biz de adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dinamit, “Adalet sistemi çok yavaş işliyor. Bizim eşlerimiz 8 aydır, hala içerideler. ‘Kaçma şüphesi var’ diye sürekli tutukluluğun devamı kararı eriliyor. Bu, insanların peşinen cezalandırılmasıdır” diye konuştu. Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart, yürüyüşün çok anlamlı olduğunu belirterek, “Yürüyüşe katılan herkes tarihi bir sorumluluk üstleniyor. Haksızlığa, hukuksuzuğa itiraz eden her kesimden insan bu yürüyüşte buluşuyor. O açıdan bizim için çok önemli. Bugün bizim yakınlarımızın cezaevinde oluşunun 237. günü. Yürüyüşe katılanlardan biraz daha farklı bir duygu içindeyiz. Yanımızda onları da hissederek yürüyoruz. Ama bu yürüyüş inanıyorum ki adaleti sonunda yakalayacaktır” dedi.