'Adalet Yürüyüşü'ne sualtından destek

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne bir süre katılıp destek veren Balıkesir CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan, Adalet Yürüyüşü’ne Gökçeada'da deniz altında destek verdi.

CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan, 'Adalet Yürüyüşü'ne 23 Haziran'da örgütüyle birlikte destek verdi. CHP liderine Bolu Gerede'de Balıkesir'den gelen partililerle eşlik eden Ayan, eylemi, tatil yaptığı Çanakkale Gökçeada'da deniz altına taşıdı. Tekneyle TCG 32 Sahil Güvenlik batığı dalış bölgesine giden Ayan, hazırlıklarının ardından önce 26 metrede bulunan batığa dalış yapıp, batığın direğine Türk bayrağı astı. Ardından ‘Adalet’ pankartı ile su altında 2 dakika durma eylemi gerçekleştirdi.

'Farkındalık eylemimi su altında yaptım'

CHP'li Ayan, "Demokrasinin, insan haklarının, barışın yok edildiği bir ülkede adaletin yokluğu kaçınılmaz bir sondur. Bizler bu ülkeyi hiçbir şekilde kalbinde Atatürk sevgisi olmayan zihniyete bırakmayacağız. Deniz altının her türlü canlının ortak yaşadığı yer olması sebebiyle adalet için farkındalık eylemimi su altında yaptım. Duygularımızı deniz altından yansıtmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde Fethiye'de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayıp, havada 2 dakikalık duran adam eylemini gerçekleştireceğim. Ardından yine ilginç eylemlerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğim" diye konuştu. (DHA)