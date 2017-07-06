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Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki IŞİD'li böyle yakalandı

Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasında 38 UU 962 plakalı araç ekipler tarafından durduruldu

06 Temmuz 2017 10:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığındaki terör örgütü IŞİD üyesinin yakalanma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

3 kişi yakalandı


Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasında 38 UU 962 plakalı panelvan tipi şüpheli araç Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından durduruldu. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Araçta bulunan O.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Operasyonu derinleştiren ekipler, Kayseri’de de zanlıya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. 3 zanlının daha önce terör örgütü IŞİD’e yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldıkları belirlendi.

 

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