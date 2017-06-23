"Adalet Yürüyüşü"ne KHK ile ihraç edilen akademisyenler de katıldı: Bilim itaat etmez!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' Ankara Güvenpark'tan başlatıldı. Yürüyüş 9. gününde devam ediyor. 8. gün yürüyüşe KHK ile ihraç edilen akademisyenler de katıldı. Akademisyenler, "Bilim itaat etmez" dediler.

Evrensel'de yer alan habere göre, 'Adalet Yürüyüşü'nün 8'inci gününe CHP’nin Beykoz ve Ataşehir ilçe örgütleri, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun asker kardeşini çatışmada kaybettikten sonra cenaze töreninde sarf ettiği "Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor” sözleriyle gündeme gelen ve daha sonra KHK ile ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, Kocaeli Demokrasi Girişimi üyeleri ve barış metnini imzaladıkları için KHK ile ihraç edilen barış için Akademisyenler katıldı. Akademisyenler, "Bilim itaat etmez, adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" dediler.