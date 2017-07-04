Adalet Yürüyüşü'ne havadan destek verdi

Balıkesir'in CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan deniz altından sonra bu kez de gökyüzünde 'Adalet' eylemi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'ne destek devam ediyor. CHP Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan, önce Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı. Ardından geçen hafta Gökçeada'da 'TCG132' Sahil Güvenlik batığına dalarak, Türk bayrağı ile birlikte su altında 'Adalet' pankartı açtı. Başkan Ayan bu kez daha önce de açıkladığı gibi paraşütle Fethiye Babadağ'dan 1700 metreden atlayıp, adalet isteğini gökyüzüne taşıdı. Yine adalet yazılı pankartla havada 2 dakika duran adam eylemi yapan Başkan Ayan, şöyle dedi:

"Adalet herkese lazım. Bu farkındalığı arttırmak için önce su altında, şimdi ise havada adalet isteğini dile getirdim. Bu eylemlerle adaletin ülkemizdeki her canlıya her yerde lazım olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Adalet arayışını çeşitli şekillerde sürdüreceğim." (DHA)