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Adalet yürüyüşüne Fransa'dan destek

Lyon Adalet Sarayı önünde bildiri okunduktan sonra oturma eylemi yapıldı

26 Haziran 2017 14:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne Fransa'dan da destek geldi.

Euronews'in haberine göre CHP Lyon Birliği tarafından Lyon Adalet Sarayı önünde, “Adalet için bir ışık da sen yak” adıyla düzenlenen protesto eylemine katılanlar, Türkiye’de özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaygınlaşan bazı hukuk uygulamaları ve OHAL düzenlemelerinin neden olduğu mağduriyetlere tepki gösterdi.

Türkçe ve Fransızca okunan basın bildirisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne destek mesajı verildi: “Türkiye’de CHP Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşünü yürekten destekliyoruz. Kendisini bu yolda yalnız bırakmayan köylülerimizi, çiftçilerimizi, işçilerimizi, öğretmenlerimizi, akademisyenlerimizi, milletvekillerimizi, siyasi görüşü ne olursa olsun, Adalet arayan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.” denildi.

Bildiride ayrıca, “Sevgili dostlar, sizlere Lyon’un büyük Adalet Sarayı önünden soruyoruz. 24 kolonu günün 24 saatini, her an her saniye adaletli olmayı temsil etmektedir. Bırakın 24 saati, hatta bir saati, 24 saat içinde yine kime ne kumpas kurulacak endişesi yaşanan Türkiye’mizde sizce adalet var mıdır? Eğer adaletsizlik karşısında sessiz kalıyorsanız, şeytanın tarafını seçmişsiniz demektir. Adalet için sessiz kalmayan herkese yüreğinizle bin yaşayın diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Gösteriye katılanlar, bildirinin okunmasının ardından Adalet Sarayı önünde bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

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