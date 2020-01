New York

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü’ne ABD’den destek gelmeye devam ediyor.

New York Seçim Gönüllüleri ve Cumhuriyet Hareketi Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği destek programlarının ikinci ayağı New York’un Washington Meydanı’nda gerçekleşti. New York ve çevre eyaletlerde yaşayan Türkiye kökenliler, yürüyüşün 17’nci gününde bir araya gelerek, farklı dillerde ‘Herkes için adalet’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’, ‘OHAL kalkmadan adalet gelmez’ yazılı dövizleri taşıyarak, şarkılar söyleyerek ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla yürüyüşe destek verdi.

Avukatlar cübbeleriyle katıldı

ABD’de yaşayan Türkiyeli avukatlar da destek toplantısına katıldı. New York’da avukatlık yapan Cahit Akbulut, Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek vermek için toplandıklarını ifade ederek, “Binlerce kilometre uzakta olsak bile kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Türkiye’de olan adaletsizlikleri görmezlikten gelmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

New York Seçim Gönüllüleri ve Cumhuriyet Hareketi Platformu’nu temsilen T24’e konuşan Ali Sarıkaya da Türkiye’de 15 yıldır bir çok haksızlık yaşandığını ve bu haksızlıklara karşı bir hareket olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verme ihtiyacı hissettiklerini ifade etti.

Sarıkaya, “Biz modern ve aydın bir Türkiye istiyoruz, biz çağdaş bir Türkiye, laik bir Türkiye istiyoruz, biz adalet ve demokrasinin tam işlediği bir Türkiye istiyoruz. Amerika, referandumda en yüksek hayır oyu çıkan ülke oldu. Bunun gücüyle biz burada bir şeyler yapabiliriz. Bu tür etkinlikleri yapmamızın iki sebebi var zaten. Birincisi, Türkiye’ye destek vermek. İkincisi, Amerika’dayız ve New York’dayız, dünyanın başkenti sayılır burası. Amacımız burada ufak da olsa bir takım sesler çıkarmaya çalışmak. Çok küçüğüz çok azız şu anda ama gün geçtikçe çoğalacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.