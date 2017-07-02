T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Yürüyüşü’ne ABD’den destek

“Biz modern ve aydın bir Türkiye istiyoruz, biz çağdaş bir Türkiye, laik bir Türkiye istiyoruz”

02 Temmuz 2017 21:56

Ali Küpeli

New York

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü’ne ABD’den destek gelmeye devam ediyor.

New York Seçim Gönüllüleri ve Cumhuriyet Hareketi Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği destek programlarının ikinci ayağı New York’un Washington Meydanı’nda gerçekleşti. New York ve çevre eyaletlerde yaşayan Türkiye kökenliler, yürüyüşün 17’nci gününde bir araya gelerek, farklı dillerde ‘Herkes için adalet’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’, ‘OHAL kalkmadan adalet gelmez’ yazılı dövizleri taşıyarak, şarkılar söyleyerek ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla yürüyüşe destek verdi.

Avukatlar cübbeleriyle katıldı

ABD’de yaşayan Türkiyeli avukatlar da destek toplantısına katıldı. New York’da avukatlık yapan Cahit Akbulut, Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek vermek için toplandıklarını ifade ederek, “Binlerce kilometre uzakta olsak bile kalbimiz Türkiye için çarpıyor. Türkiye’de olan adaletsizlikleri görmezlikten gelmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

New York Seçim Gönüllüleri ve Cumhuriyet Hareketi Platformu’nu temsilen T24’e konuşan Ali Sarıkaya da Türkiye’de 15 yıldır bir çok haksızlık yaşandığını ve bu haksızlıklara karşı bir hareket olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verme ihtiyacı hissettiklerini ifade etti.

Sarıkaya, “Biz modern ve aydın bir Türkiye istiyoruz, biz çağdaş bir Türkiye, laik bir Türkiye istiyoruz, biz adalet ve demokrasinin tam işlediği bir Türkiye istiyoruz. Amerika, referandumda en yüksek hayır oyu çıkan ülke oldu. Bunun gücüyle biz burada bir şeyler yapabiliriz. Bu tür etkinlikleri yapmamızın iki sebebi var zaten. Birincisi, Türkiye’ye destek vermek. İkincisi, Amerika’dayız ve New York’dayız, dünyanın başkenti sayılır burası. Amacımız burada ufak da olsa bir takım sesler çıkarmaya çalışmak. Çok küçüğüz çok azız şu anda ama gün geçtikçe çoğalacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

Adalet YürüyüşüABDAli Küpeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24