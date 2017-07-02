Adalet Yürüyüşü'ndeki CHP’li Tekin Bingöl fenalaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nde takılıp düştükten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 18. gününde.

Yoğun sıcakların etkili olduğu yürüyüşte CHP’li Bingöl’ün takılarak düştüğü ve fenalaştığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bingöl' ün kollarında ve dizlerinde sıyrıklar oluştuğu, Bingöl'e ilk müdahalenin ambulansta yapıldığı bildirildi.

Doktorundan açıklama

Bingöl’ün kaldırıldığı hastanenin genel müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, vekilin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bingöl'ün hipertansiyonu ve kalbinde stent bulunduğunu söyledi. Bingöl'ün, bugünkü basınçlı hava ve sıcaktan da etkilendiğini düşündüklerini ifade eden Şahin şunları söyledi:

"Orada küçük bir baygınlık geçiriyor. Şu anki durumu stabil. Kendi kalp hastalığıyla ilgili bütün değerler normal. Bugün sadece tedbir amaçlı yani önceki hastalığından dolayı misafir edeceğiz. Yarın sabaha, her şey netleşmiş olur. Şimdilik her şey yolunda gibi. Yarın sabah kardiyolog arkadaşımız tarafından tekrar değerlendirilecek. Bu sonuçlarla beraber herhangi bir sıkıntı yoksa taburcu edebiliriz. Şu anda serviste, odasında istirahat ediyor."