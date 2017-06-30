T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Adalet Yürüyüşü'nde termometreler 45.8 dereceyi gösterdi!

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda kişi fenalaştı

Fotoğraf: Gonca Tokyol / T24

30 Haziran 2017 17:02

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü", yüksek hava sıcaklığı altında devam ediyor. Güzergâh üzerinde bulunan otobüslerin termometreleri, 45.5 dereceyi gösteriyor. 

Sıcaklığın artmasıyla birlikte sağlık durumu iyi olmayanların otobüslere binmeleri ya da evlerine dönmeleri yönünde yapılan çağrıların sıklığı da arttı. Tüm uyarılara rağmen mola alanında da fenalaşanlar oldu. Sıcaktan etkilenenlerin yardımına 112 çalışanları koştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yürüyüş sırasında kap spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olan Yıldız, daha sonra İstanbul'a sevk edildi. 

'Adalet Yürüyüşü', yeni katılımlarla devam ediyor; yüksek hava sıcaklığı nedeniyle fenalaşanlar var!

 

 

 

ETİKETLER

Adale YürüyüşütermometreCHPsıcakgonca tokyol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24