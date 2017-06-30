'Adalet Yürüyüşü'nde termometreler 45.8 dereceyi gösterdi!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü", yüksek hava sıcaklığı altında devam ediyor. Güzergâh üzerinde bulunan otobüslerin termometreleri, 45.5 dereceyi gösteriyor.

Sıcaklığın artmasıyla birlikte sağlık durumu iyi olmayanların otobüslere binmeleri ya da evlerine dönmeleri yönünde yapılan çağrıların sıklığı da arttı. Tüm uyarılara rağmen mola alanında da fenalaşanlar oldu. Sıcaktan etkilenenlerin yardımına 112 çalışanları koştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yürüyüş sırasında kap spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olan Yıldız, daha sonra İstanbul'a sevk edildi.

'Adalet Yürüyüşü', yeni katılımlarla devam ediyor; yüksek hava sıcaklığı nedeniyle fenalaşanlar var!