"Adalet Yürüyüşü umutları yeşertti"

Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve avukatları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 24 Temmuzda görülecek. Duruşma gününü bekleyen Cumhuriyet yazar ve yöneticileri, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özaliş'e 'Adalet Yürüyüşü' ve sonrasında yapılan mitingin umutlarını yeşerttiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özaliş, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerini ziyaret etti. Adalet Yürüyüşü’nü ve Adalet Mitingi’ni hapishanedeki televizyonlardan umutla izlediklerini belirten Cumhuriyet yazarları adalet yürüyüşü ile ilgili görüşlerinin Özaliş’e iletti.

Tutuklu yazar ve yöneticilerin görüşleri şöyle:

Kadri Gürsel: “Adalet yürüyüşünün Maltepe’deki buluşmasını mitingle taçlandırılmasını Silivri Cezaevi’ndeki koğuşumuzda televizyondan heyecanla ve umutla izledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesleğini icra etmekten dolayı hapsedilmiş tüm gazetecilerin serbest bırakılması talebini alanı dolduran yüzbinler önünde birkez daha dile getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Adalet yürüyüşünü ve Maltepe’deki Adalet Mitingi Türkiye’de demokrasi kültürünün ve dolayısıyla talebinin geniş halk yığınları tarafından içselleştirildiğinin kanıtı oldu. Cezaevinde olsak dahi Türkiye için umudumuzu korumaya devam ediyoruz.”

Musa Kart: “ Adalet yürüyüşü ve sonrasında yapılan büyük çoşkulu Maltepe Mitingi’ni hücrelerimizde duygulanarak izledik. Bu mitingde adalete özlem duyan herkesimden insanı gördük. Umuyorum ki bu ülkeyi yönetenler bu toplantıdan içtenlikle dile getirilen mesajları doğru okuyup gereğini vakit geçirmeden yerine getirirler. Kabuletmeleri gerekir ki bu ülkede adalete özlem duyanlar gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına sığmayacak kadar çoktur. Elindeki kayısıyı üç kuruşa satmak zorunda kalan üretici de adalet istiyor her yıl soruların çalınması karşısında şaşkına dönen öğrenciler de adalet istiyor. Bu vahim tablo karşısında benim mitingim senin mitingini döver sığlığından bir an önce kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum. 24 Temmuz’da Çağlayan’da ilk duruşmamız yapılacak. Ben de adalete güvenini kaybetmiş milyonlarınarasında görüyorum kendimi ama o gün duruşma salonunda dimdik durarak savunacağız kendimizi. Mahkemenin vereceği karar ne olursa olsun milyonların vicdanında beraat edeceğimizden hiç şüpem yok.”

Güray Öz: “Bu yürüyüş bizim de moralimizi yüksellti. 24 Temmuz’daki duruşmaya ki aynı zamanda gazeteciler bayramıdır. Uydurma, delilsiz, kanıtsız iddanameyi yerin dibine batırmaya gideceğiz. Adalet için yürüyen milyonlara dakatkımız olsun.”

Hakan Kara: “Maltepe’deki miting alanını dolduran milyonlar Türkiye için yeni bir umut yarattı. Keşke dışarıda olsaydık biz de bu yürüyüşe katılsaydık. Tarihe geçen bir yürüyüş oldu. Umarım 9 Temmuz Türkiye için yeni bir başlangıç olur”

Murat Sabuncu: “Pazar günü Maltepe’ye gelen 100 binler toplumun Adalet’e ne kadar aç ve hasret olduğunun bir göstergesi hakkı, hukuku ve adaleti sadece kendimiz için değil tüm toplum için istiyor ve arzuluyoruz. Adaleti barış içinde birbirinden farklı düşünen herkesin beraberce yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmek için elele yürek yüreğe düşünmeye üretmeye devam etmeliyiz. Sadece kendimiz için değil ya da problem kapımızı çaldığında değil toplumun geneline bir problem geldiğinde itiraz edebilmeli. Demokratik ölçülerde hesap soracağız. Şunu da belirteyim gönlüm, aklım Nuriye ve Semih’de.”