"Adalet Yürüyüşü Türkiye'de farklı bir ülke umudu yeşertti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü dünya basınında geniş yer buldu. Dünya medyası alandakilerin hak, hukuk, adalet istediklerini ve Erdoğan’a meydan okuduklarını yazdı. Gazeteler, ‘Farklı bir ülke umudu yeşerdi’ yorumunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dünya basını, "yaygın adaletsizlik ve baskı olarak algılanan durumu protesto etmek için, siyasi yelpazenin her alanından yurttaşın sokağa çıktığını" yazdı.

The Guardian gazetesi haberi, “Türkler yıllar sonra Erdoğan’a karşı en büyük muhalefet gösterisini düzenledi” başlığıyla verdi. Haberde, mitingin Gezi Parkı eylemlerinden bu yana “Erdoğan’ın yönetimine karşı en büyük muhalefet gösterisi” olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, "Tayyip Erdoğan hükümetinin yaygın adaletsizliği ve baskısı olarak algılanan durumu protesto etmek için, 'siyasi yelpazenin her alanından vatandaşların' mitinge katıldığına" dikkat çekildi.

Independent gazetesinin haberinde ise bir zamanlar “zayıf” olarak görülen muhalefet liderinin pek çok Türk’ün sesi olarak yeniden doğduğu belirtildi. Yürüyüşe katılanlar arasında sıradan vatandaşların yanı sıra kendileri de yargılanan yazar Aslı Erdoğan, eski HDP milletvekili Ahmet Türk ile hapiste bulunan Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın da bulunduğu kaydedildi.

Farklı ülke umudu

Times gazetesi, CHP’nin mitingine yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını belirtirken, “Mitinge kaç kişinin katıldığı kesin olarak bilinmese de, kitlesel gösteri 25 günlük protesto yürüyüşünü tamamlayan 68 yaşındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bir zaferi resmediyor” ifadelerini kullandı. Gazete, Kılıçdaroğlu yürüyüşe başladığında, “siyasi rakiplerinin kendisiyle alay ettiğini ve destekçilerinin de kendisini şüpheyle kenardan izlediğini, ancak Kılıçdaroğlu miting alanına çıktığında imajının dönüşüm geçirdiğini ve Türklerin farklı bir ülke ümitlerinin yenilendiğini” kaydetti. Haberde, “Cumhurbaşkanı ve onun iktidar partisi için, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün katlanarak büyümesi utanç kaynağına dönüştü, özellikle de Erdoğan’ın destekçilerini yeniden sokağa çağırdığı darbe girişiminin birinci yıldönümünden bir hafta öncesine denk geldiği için” yorumu yapıldı.

Erdoğan’ı da şaşırttı

Financial Times, mitingi “Geçen yılki darbe girişimi sonrası Erdoğan’ın baskılarına karşı ilk uzun soluklu, kitlesel protesto” diye tanımladı. Haberde, “Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün başarısı hem kendisini, hem de Erdoğan’ı şaşırttı” ifadeleri yer alıyor.

Meydan okuma

New York Times gazetesi, “Adalet Yürüyüşü Erdoğan’a keskin bir meydan okumayla son buldu” başlığını kullandı. NYT mitinge katılanların sayısını “bir milyondan fazla” diye verdi. “Muhalefet sesini Erdoğan’a duyurmaya çalışıyor” denilen haberde, “Yürüyüşe katılanlar ağaçların altında dinlenirken yorgun ama umutluydu. Keyfi gözaltılara son verecek siyasi dönüşümün başlayabileceğine inanıyorlardı” ifadeleri kullanıldı.

‘Bu sadece başlangıç’

Washington Post gazetesinin miting yazısında, Kılıçdaroğlu’nun, “ateşli” konuşmasına değinilirken Samsun’dan mitinge katılan 59 yaşındaki Aydın Parlak’ın “Biz ülkemiz için yürüdük, bu sadece bir başlangıç” sözlerine yer verildi. Sıcak havada, güneşin altında toplanan genç ve yaşlı vatandaşların “Hak, hukuk, adalet” sloganı attığı belirtildi.

Gandi hatırlatması

The Seattle Times, bir zamanlar muhalefet liderliğine şüpheli gözle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun pek çok Türk’ün sesi olarak yeniden doğduğu belirtildi, Hindistan’ın Mahatma Gandi’sine benzetildiği hatırlatıldı.

Endişe ve öfke

Wall Street Journal’ın mitingle ilgili haberinde, “Yüz binlerce Türk, İstanbul’un banliyösündeki bir miting alanında toplanarak, ülkelerinin geleceği hakkındaki endişe ve öfkelerini ortaya koydu” ifadeleri yer aldı.

ZDF’de ikinci haber

Alman basını, Adalet Yürüyüşü’ne katılanların sayısının yüz binleri geçtiğini, insanların hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük için yürüyüşe destek verdiğini söyledi.

Alman devlet televizyonu ikinci kanalı ‘ZDF’ saat 19.00 haber bülteninde Hamburg G20 zirvesinde çıkan olayların ardından ikinci haber olarak “Adalet Yürüyüşü” ve bugün yapılan mitinge geniş yer verdi. Alman Taz gazetesinin manşetinde Adalet Mitingi yer aldı.