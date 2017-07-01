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'Adalet Yürüyüşü' kortejine yol kenarında toplanan bir grup tarafından taş fırlatıldı

Yürüyüşe katılan bir vatandaş, atılan taşlardan birinin başına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı

Fotoğraf: @adalet_tv

01 Temmuz 2017 22:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün 17. günü geride kaldı. Yürüyüşçüler bugün Sakarya'ya ulaşırken, yer yer gergin anlar da yaşanıyor. 

Yürüyüşçülerin güzergâhı üzerinde bulunan kişiler zaman zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterini açarak ve rabia işareti yaparak yürüyüşü protesto ederken, akşam saatlerinde korteje yönelik taşlı bir saldırı gerçekleşti. CHP Milletvekili Ali Şeker'in T24'e verdiği bilgiye göre, yürüyüşün yanına yanaşan bir araçtan inen bir grup arabanın bagajında bulunan taşları kalabalığa fırlatmaya başladı. 

Atılan taşlardan biri yürüyüşe katılan CHP Ködıköy ilçe üyesi Sami Okan'ın yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Okan'a CHP'nin doktor milletvekilleri müdahale etti.

 

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