"Adalet Yürüyüşü büyük bir uyanış; mutlu ve onurluyum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" yirmi birinci gününü geride bıraktı. Dün yürüyüş güzergahı üzerindeki evlerinden çıkarak alkışla destek veren Girgin çifti, "İnsanlar için büyük bir uyanış bu. Bu uykudan uyanalım" diyor. Görme engelli Hüseyin Sönmez ise 4 gündür adalet için yollarda. Sönmez şöyle konuşuyor: “Çok mutlu ve onurluyum."

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak ve Zehra Özdilek'in "adalet yürüyüşü"nün 21. gününde gözlemleri şöyle:

80 yaşındaki Saadet ve 91 yaşındaki Sami Girgin çifti, “Adalet için sokağa çıktıklarını” söylüyor. Kortejin tamamı geçene kadar evlerinin önünden yürüyüşçülere alkışlarla destek veren çift şöyle diyor: “İnsanlar için büyük bir uyanış bu. Bu uykudan uyanalım.”

Adalet Yürüyüşü’nün 21. günü, Kocaeli Tüpraş ayrımında, günlerdir yürüyen binlerce yurttaşın kahvaltısıyla başlıyor. Kalabalıktan sürekli “Hak, hukuk, adalet” sloganları yükseliyor. Konuşmaların yapıldığı otobüsten provokasyonlara karşı dikkatli olunması isteniyor. Gün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasıyla başlıyor. Bir grup Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın özgürlüğüne kavuşması için ses çıkarıyor. Kılıçdaroğlu kalabalığın içinde yürüyüşe başlıyor. Binlerce kişi de arkasından...

İlk dakikalarda Kılıçdaroğlu’nun temposuna ayak uydurmayı başaran kalabalık saatler geçtikçe yorulmaya başlıyor. Yollarda yürüyüşü alkışlayan da protesto eden de var ama çoğunluk sevgi ve alkışlarla tepki veriyor. Evinden korteje destek vermek için çıkan 80 yaşındaki Saadet ve 91 yaşındaki Sami Girgin çifti “adalet için sokağa çıktıklarını” söylüyor. Kortejin tamamı geçene kadar evlerinin önünden alkışlarla destek veren çift şöyle diyor: “İnsanlar için büyük bir uyanış olur bu. Bu uykudan uyanalım.”

Yol boyunca dayanışma tüm direnciyle sürüyor. Yerlere çöp atılmıyor, atılanlar temizleniyor. Yorulan yurttaşlara CHP’li belediyeler su dağıtıyor. Suları kapan yurttaşlar da polislere ve yorulan arkadaşlarına su veriyor.

‘Geleceğim için’

Önümüzde görme engelli Hüseyin Sönmez (61) beliriyor. 4 gündür adalet için yollarda. Sönmez şöyle konuşuyor: “Çok mutlu ve onurluyum. Ben bu kadar kalabalık kitle beklemiyordum. Adalet ne CHP’nin ne de başka birinindir. Bu adalet ülkemiz, memleketimiz içindir. ‘Adalet Yürüyüşü’ Türkiye’nin gündeminden çıkıp dünyanın gündemine oturmuştur. Herkes için bol adaletli günler bekliyorum ve yürüyüşe davet ediyorum. Gelsinler beni görsünler de utansınlar. Ben görmüyorum, yaşım 60’ı geçiyor. Mutluyum, huzurluyum, ailem, çocuklarım ve geleceğim için. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Maltepe sahiline milyonlarca insanı bekliyoruz.”

Torunlu adalet isyanı

Yanımızda pandalı çocuk arabasıyla bir aile yürüyüşe katılıyor. Körfezde oturan aile dede, baba ve çocuk olarak gelmişler. Emekli 58 yaşındaki dede Ahmet Torun, torunun arabasını sürüyor. Torun’a mikrofan uzattığımızda “Hak, hukuk, adalet için torunum ve oğlumla yürüyoruz. Yürüyebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii torunum daha küçük olduğu için İstanbul’a kadar yürüyemeyeceğiz” diyor. Oğlu 30 yaşındaki Can Torun ise “Ülkemiz için adalet için ve çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. İnşallah bir yerlere sesimizi duyurabiliriz. Tek amacımız bu. Sadece adalet ve hak istiyoruz” diyor.

Yürüyüşte yer alan bazı çocuklar ise “Çocuklar için adalet” yazılı tişörtler giymiş. Kortej boyunca sık sık İzmir Marşı ve çeşitli marşlar söyleniyor. 8 km sonra Kocaeli Körfez’de ilk ara veriliyor. Yorulan yurttaşlar ilçe belediyelerin hazırladıkları çadırlar altında dinleniyor, yemek yiyor, çay, meşrubat içiyor. Bazı yurttaşlar ise sağlık alanlarında tedavi ediliyor.

İşlerinin başındalar

Molada da görevinin başında olan Beylikdüzü Belediyesi temizlik çalışanı 46 yaşındaki Durmuş Altundağ, yol boyunca ve molada temizliği sürdürdü. Altundağ şöyle konuşuyor: “Dün akşam geldik. Yarın sabaha kadar devam edeceğiz. Yürüyüş sırasında ve molalarda yurttaşa hizmet ediyoruz, temizlik görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Kortejle beraber de yürüyoruz. Böyle bir yürüyüş yapıldığı için çok gururluyuz.”