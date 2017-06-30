'Adalet Yürüyüşü, ayaklarda ciddi sorun yaratıyor; CHP'li Yüceer tırnağını çektirdi"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Ne yazık ki, yürüyüş sırasında rahatsızlık geçirenlere de rastlanıyor. En çok ayak tabanında ve tırnaklarda uzun yürüyüşlere bağlı ‘tırnak batması’, ‘ayakta su toplaması’ gibi. Kılıçdaroğlu her gün sağlık taramasından geçiyor. Tekirdağ milletvekili Dr. Candan Yüceer sol ayak başparmağının tırnağını çektirmek zorunda kalmış" dedi.

Yalçın Bayer'in "Adalet çığlığı" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Şu tablo dikkat çekiyor: ‘Adalet Yürüyüşü’ şimdiye kadar Türkiye’de yapılan en büyük ‘organizasyon’; bir siyasi miting gibi değil, spor etkinliği gibi değil.

Yürüyüşte güvenlik, yemek, kamp, mola, park etme, su, WC gibi hizmetler için 400 kişinin görev yaptığını söyleyen ‘yürüyüş amiri’ Bülent Tezcan...



CHP’li kadrolar, bazı küçük gösteriler dışında Emniyet ve Jandarma’dan çok memnun olduklarını söyledi.



Gerçekten bunu herkesten duyduk. Her şey İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerdeki çerçevede yürüyormuş. Ancak görüştüğümüz bir emniyet görevlisi, “Etaplarda CHP 700-1000 kişi yürüyecekti. Bunun dışındaki kalabalık, kamu ve trafik düzeni ile yürüyenlerin can güvenliği açısından tehlike arz ediyor” dedi. Yürüyüşe katılanların kimlikleri tespit ediliyor; sızmalara izin verilmiyor.

Adalet çeşmesi serinletiyor

İBB Meclisi CHP Grubu Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yaklaşık 50 meclis üyesi ile önceki gün Düzce’de Adalet Yürüyüşü’ne tam çıkarma yaptı. Dün de Kadıköy Belediyesi ‘zenginliği’ ile yürüyüşleri ferahlattı.



3000 kişilik yemeği, çay-su hizmetlerini, TV yayınını Kadıköy Belediyesi üstlenmişti. Mönü; çorba, tas kebap, kızarmış patates, pilav, suböreği ve yoğurttan oluşuyordu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bunlardan başka şapka, tişört, koruma faktörü yüksek güneş kremi ve kola takılan sinek ilacı sağladık” dedi. Milletvekilleri Dr. Ali Şeker bir yandan TBMM’deki gibi internet üzerinden canlı yayın yaparken, Onursal Adıgüzel de lojistik desteği ve yürüyüşçülerin düzenini sağlıyordu. Üzerinde ‘Adalet Çeşmesi’ yazılı tanker insanları serinletmekte kurtarıcı oldu. Bir Kadıköylü olarak Hüseyin Sağ “Veli Ağababa ve bu iki arkadaşımız on numara hizmet veriyorlar. Kadıköy bir numara” dedi. Belediye başkanlarından Ali Kılıç (Maltepe), Dr. Bülent Kerimoğlu (Bakırköy), Hayri İnönü (Şişli) dünkü yürüyüşte yer aldı.

Yargıç Osman Kaçmaz

Yürüyüşte gazeteci Oktay Ekşi’yi ve eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’i gördük. Sezer, başından beri yürüyüşe katılıyor, herkes tarafından seviliyor. Eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’ın Ankara’dan gelmesi, Kılıçdaroğlu’nu sevindirmiş. Gazeteciler; Hasan Cemal ve Emre Kongar, eski milletvekili ve gazeteciler Altan Öymen, Oktay Ekşi, Gürcan Dağdaş, Orhan Bursalı... Esasında hukukçu olan Ali Sirmen, Düzce Barosu avukatlarıyla yürürken, yeni çıkardığı ‘Bir Eski Cumhuriyet İçin’ kitabından ötürü de kutlanmış. Sanatçılar Melike Demirağ, Metin Uca...



Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun illerinin CHP’li örgütleri de 16 otobüsle 850 kişi olarak dünkü yürüyüşe katıldı. Bunlar tespit edebildiklerimiz; bunun dışında sendika ve derneklerden çok sayıda katılım da oluyormuş... ‘Barış Anneleri’nin katılımı da yürüyüşe renk katmış. SODEV ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendika genel başkanlarının bugün Hendek Otogarı-Balbalı Mesire Alanı’ndan yürüyüşe katılacakları açıklandı.



Baykal’ın daha önce açıkladığı gibi gelmeyeceği sanılıyor. Ancak 9 Temmuz günü Maltepe’de yapılacak büyük mitingde yer alabileceği Antalyalı siyasetçiler tarafından belirtiliyor.

Atatürk'ü, vatanı ve dini sevin ama partisiz

Yürüyüşte karşılaştığımız Yurt gazetesinin yazarı İsmet Orhan önceki günkü yazısında diyor ki:



“Dini, AKP’siz sevin. Vatanı, MHP’siz sevin. Atatürk’ü, CHP’siz sevin. Bunları bunlardan bağımsız sevmeyi deneyin, görün bakalım her şey nasıl da güzelleşiyor... Gördünüz mü? Bağımsız sevgi de oluyormuş. Hem de ülke kurtarmacasına! Üç parti kızacak belki ama din AKP’den, vatan MHP’den, Atatürk CHP’den bıktı usandı, tükendi... Hem vallahi hem billahi...”

Düzceliler özür diledi

Ankara Düzceliler Derneği Başkanı Semih Kıbrıs, Kılıçdaroğlu’nu arayarak gübreli eylemin ardından özür diledi. Kıbrıs daha önce AKP’den belediye ve milletvekili seçimlerinde aday olmuş.



Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘Adalet Yürüyüşü Temel Kuralları’ başlıklı el broşürü dağıttı. 12 maddelik uyarıda, Türk bayrağı ve ‘adalet’ yazılı pankart, dövizin dışında hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyeceği, ‘Hak, hukuk, adalet’ dışında slogan atmanın yasak olduğu bildiriliyor. İçki de yasak.

Zonguldak direnişi

Cumhuriyet yazarı Şükran Soner 1990-91’de dünyanın en büyük, en uzun ve büyük kitlesel katılımlı işçi direnişinin Zonguldak’ta gerçekleştirildiğini söyledi. O günleri yaşayan gazeteci olarak yürüyüşü anlattı. Grevin başladığı gün bütün çalışanlar sendika merkezine yürümüş, bu, Zonguldak’ta 39 gün sürmüştü. Ancak başbakan ‘evet’ demesine karşın Turgut Özal toplu sözleşmeyi imzalatmayınca işçiler Ankara’ya yürümüşlerdi. Soner’in bu iki geziye katılması gazetecilik yaşamı içinde pek yaşanabilecek olay değil.

Ayaklarda ciddi sorun yaratıyor

Ne yazık ki, yürüyüş sırasında rahatsızlık geçirenlere de rastlanıyor. En çok ayak tabanında ve tırnaklarda uzun yürüyüşlere bağlı ‘tırnak batması’, ‘ayakta su toplaması’ gibi... Kılıçdaroğlu her gün sağlık taramasından geçiyor. Tekirdağ milletvekili Dr. Candan Yüceer sol ayak başparmağının tırnağını çektirmek zorunda kalmış. Dr. Yüceer diyor ki “Birçok arkadaşımızda aynı sorunlar oldu, ayaklarında ve parmaklarında... Damdan düşenler birbirlerine tavsiyelerde bulunuyor; ayaklarımızı tuzlu suda bekletiyoruz akşamları, pansuman yaptırıyoruz, batikonla temizliyoruz, antibiyotikli kremler sürüyoruz.” Gülay Yedekçi’nin iki ayağı da sargı içinde görüldü.



Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yürümeden önce molalarda ayaklarına limon sürüyor. Vatandaşları hiç sormayın!



CHP’li vekiller ‘Adalet Yürüyüşü’nde iktidarı sorguluyor, önergeler veriyor. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Buğday hasadı başladı, neredeyse bitiyor, hâlâ taban fiyatları açıklanmadı?” diye sorarken...



Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Kolin, Kalyon ve Çelikler’e verilen Çayırhan Termik Santralı ihalesini sordu; “Biz adalete yürüyoruz, AKP ise yandaşa” dedi.