Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, Tansu Çiller ile aralarında geçen konuşmayı anlattı: Anladım ki partinin başına geçmek istiyor
"Siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi"
10 Mart 2022 16:31
Eski Başbakan Tansu Çiller ile görüşen Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Anladım ki partinin başına geçmek istiyor, ben bunu kabul edemem" diye konuştu.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, KRT TV canlı yayınında eski Başbakan Tansu Çiller ile görüştüğünü açıkladı. Öz, Çiller'in partinin başına geçmek istediğini söyleyerek, "Bana 'Siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi" ifadelerini kullandı.
Öz, Çiller ile arasında geçen görüşmeyi şöyle aktardı:
"Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum"
"Ben ne konuşacağımızı bilmiyordum. Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum. Ekonomik durumu konuştuk, zaten onun uzmanlığı ekonomi. Bu konulardan sonra bizim neler yaptığımızı merak etti, onları aktardım. Sohbet bir anda evrildi ve bana 'Siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi. Tabii aynı partide devam edebiliriz ama anladım ki partinin başına geçmek istiyor, ben bunu kabul edemem."