Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz’den “üçüncü ittifak” açıklaması

Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, partisine ve kendisine gelen tehditlerle ilgili konuştu. Üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Öz, "Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller’in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AKP ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler aldığını söylemişti. Cumhuriyet TV'ye tekrardan konuşan Öz, hem kendisine gelen tehditlerle hem de üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili konuştu. Tehditlerin genellikle sosyal medyadan geldiğini anlatan Öz, ağır ithamların ve sinkaflı cümlelerin kendisine yöneltildiğini anlattı.

“Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz”

AKP'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu söyleyen Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.

Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi. Ne mafyayla ne de şantajla işlerinin olmadığını belirten Öz, "Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil" diye konuştu.

"3. ittifak kurulacak"

Merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirten Öz, "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.

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