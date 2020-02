Adalet Nöbeti'nde 47'nci hafta: Bizler haklıyız ve elbette kazanacağız

Cumhuriyet gazetesi yayın politikasının hedef alındığı dava kapsamında asılsız ve akıl dışı iddialarla tutuklu bulunan gazetenin avukatı ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlattığı Adalet Nöbeti bugün 47. kez tutuldu. Nöbete katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Onlar şimdilik güçlü, daha doğrusu güçlü olduklarını zannediyorlar ama bizler haklıyız ve elbette kazanacağız" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde bulunan Themis heykelleri önünde Cumhuriyet davası sanıklarından Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör'ün de bulunduğu bir grup avukat nöbet tuttu. Nöbete, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Nöbet sonunda toplu fotoğraf çektiren grup adliye önünde "Herkes için adalet" yazılı pankart açıp tutuklu avukat Akın Atalay'ın fotoğrafının bulunduğu döviz taşıdılar.

Canan Kaftancıoğlu: Bu mücadele yanyana ve hep birlikte çok kıymetli

Basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunalrı kaydetti:

"Bu ülkeyi yönetenlerin yaşadığı güç zehirlenmesi yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Geldiğimiz noktada ülkeyi yönetenler bizden şunu istiyorlar, 'Ülkede bizim ağzımızdan çıkan her şey kanundur, hukuktur ve adalettir' diye. Fakat unuttukları bir şey var. Bu topraklarda yetişmiş aydınlar, ilericiler, mesleğine aşık hukukçular, avukatlar tarihin hiçbir evresinde zora, zorbaya teslim olmadılar. Aksine her daim meydan okudular. Güçlüye karşı zayıfın, haklının yanında saf tuttular. 47 haftadır burada olan avukatların da yaptığı tam da budur aslında; güçlüye karşı zayıfın aynı zamanda haklının yanında olmak ve bu hak mücadelesini vermek. Sizlere mahkeme salonlarında yaptırılmayan savunmaları mahkemenin dışında, halkın vicdanında bu hukuksuzluğu göstermek. Bu bağlamda hepimizin yaptığı bu mücadelenin yanyana ve hep birlikte çok kıymetli, hepimizin bu inancı ve cesareti ülkenin üzerindeki bu karanlığı atacaktır. İşte o karanlığın dağıldığı gün kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını hep birlikte göreceğiz. Onlar şimdilik güçlü, daha doğrusu güçlü olduklarını zannediyorlar ama bizler haklıyız ve elbette kazanacağız."

Kaftancıoğlu'ndan sonra eski İzmir Barosu Başkanı Ercan Demir ve Bursa Baro başkanı Gürkan Altun da konuşma yaptı.