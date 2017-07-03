Adalet nöbeti tutuklu gazeteciler için tutuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması için eylemlerini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne İzmir'den 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı sendikalar ve odalar, sivil toplum örgütlerinin yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Eyleme İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen'de destek verdi. Adalet nöbetine devam eden grup üyeleri tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve basın özgürlüğü konusundaki eksikliklerin giderilmesini istedi. “Özgür basın susturulamaz" sloganları atan grup adında basın açıklamasını yapan Misket Dikmen, şunları söyledi:

"Bu ülkede gazetecilik yapmak çok zor. Bugün iki arkadaşımızın işsiz kaldığı haberiyle güne başladık. Her an saldırılara uğrayabilir, cezaevini atılabilir, işsiz kalabilir, öldürülebilir, tutuklanabilir, hakarete maruz kalabilirsiniz. Bu coğrafyada zorluklara rağmen gazeteciler insanların haber alma hakkı çini uğraşıyor. Son durum 166 gazeteci tutuklu durumda. Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklu durumda. Mahkeme delil bulunamadığı için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bunu anlamak mümkün değil. Bu ülkede artık nöbetçi yayın yönetmenleri var. Tutuklu olan arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz." (DHA)