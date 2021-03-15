'Adalet Nöbeti' tutan Emine Şenyaşar, oturma eyleminin yedinci gününde gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2,5 yıl önce seçim çalışmaları sırasında AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumalarıyla yaşanan silahlı kavganın ardından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar, bir hafta önce oğluyla beraber Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemine girdikten sonra bugün öğleden sonra "devlete hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre; ifadesi alınmak üzere adliye binasına götürülen Emine Şenyaşar, Aralık 2020’de de Şanlıurfa AKP binası önünde yaptığı oturma eylemi sırasında gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ferit Şenyaşar, altı gün önce Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmek ve hastane saldırısında öldürülen babası Esvet ve yaralı abisi Adil’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve Malatya’da devam eden dava ile birleştirilmesi talebiyle, Adalet Nöbeti adını verdikleri oturma eylemine başladıklarını söyledi:

"Bir sonuç alıncaya kadar oturmaya devam edeceğiz"

"Babam ve abimin öldürülmesinden hiç kimse tutuklanmadı. Üç yıldır soruşturma ilerlemiyor, gizlilik kararı var ve biz hastane kamera kayıtlarını istiyoruz, soruşturmanın diğer dava eklenmesini talep ediyoruz, bu soruşturma davaya dönüşmediği için diğer dava da uzayıp duruyor. Ama hiçbir savcı bu dosyayı almak istemiyor. Annemle beraber adaletin sağlanması için sesimizi duyurmak adına buradayız.

"Annem dün, oturduğu yerde ağıt yaktı, ağladı, 'Nerde devlet, nerde hükümet, devlet yok mu, hükümet yok mu?' diye sitem etti. Ama o ağıtından devlete hakaret ettiği iddia edilmiş ve hakkında hızlıca soruşturma açmışlar. Adaletin bizim için de bu şekilde hızlı davranmasını istiyoruz, bir sonuç alıncaya kadar da oturmaya devam edeceğiz."