Adalet Nöbeti 76'ncı haftada: Bağımsız yargı için mücadele

Avukatların Çağlayan Adliyesinde tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti, 76’ncı haftasında da devam etti. Avukatlar, "Rehin alınan yargı adına bir aradayız" dedi. Avukat Güneş Pehlivan, yargı bağımsızlığı önündeki tüm engeller kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerinin sözünü verdi.

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada ilk olarak konuşan Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Güneş Pehlivan, rehin alınan yargı adına bir arada olduklarını ve yargı bağımsızlığının sadece demokratik rejimlerde ve hukuk ülkelerinde olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Hiçbir hukuk ülkesinde avukatlar müvekkiline susma hakkını hatırlattığı için tutuklanmazlar. Halkın söz gücünün teminatı olan gazeteciler haber yaptıkları için teker teker toplatılmazlar. Tutuklu sanıkları tahliye eden yargıçlar, ertesi gün keyfi yer değişikliğine maruz kalmazlar. Aydınlar, yayınladıkları bildiriler nedeniyle linç edilmezler. Kadınlar, koruma talebiyle ilgili makamlara başvurduklarında ‘Yarın siz kocanızla barışırsınız, biz kötü oluruz’ cevabını alarak şiddet gördüğü eve geri gönderilmezler."

Yargı bağımsızlığı önündeki tüm engeller kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edecekleri sözü veren Pehlivan, “Dayanışmamız ve örgütlülüğümüz hiçbir baskının, zorbalığın, yargısız infazın erişemeyeceği bir yerdedir” diye belirtti.

Adalet Nöbeti’nin sesini duyurabileceği tek alan olduğunu dile getiren Stajyer Avukat Emre Erdal ise, “Stajyer avukatların içerisinde bulunduğu, adalet duygusuyla ilgisi olmayan emek sömürüsü koşullarını anlatabileceğim, köle koşullarına isyan edebileceğim ve adalet isteyebileceğim başka mecra yok. Memleketin içinden geçtiği bu kabusta genç bir meslektaşınız olarak onurlu bir şekilde adalet istemeye devam edeceğim. Bizler her zaman hukuku savunmaya ve haksızlıkların karşısında durmaya hazırız” diye konuştu.