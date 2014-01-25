Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek için ikinci telefon tutanağı

Arzu Yıldız / Ankara

İzmir Cumhuriyet Başcavcılığı'nı arayarak TCDD Liman İşletmeleri'ne ilişkin soruşturmanın durdurulmasını istediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı tutanakla öne sürülen Adalet Bakannlığı Müsteşarı Kenan İpek'in, Adana Başsavcılığı'ndan da, aranmak istenmesi üzerine kriz çıkan MİT TIR'larının bırakılmasını istediği iddia edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında Adana ve İzmir Cumhuriyet başsavcıları tarafından iki fezleke hazırlandığını açıklandı. Bakan Bozdağ hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık tarafından hazırlanan tutanaktan dolayı fezleke hazırlandığı öğrenildi.

Adana'dan alınarak Antalya'ya Başsavcıvekili olarak atanan Bağrıyanık tarafından hazırlanan fezlekenin detaylarına T24 ulaştı. Alınan bilgiye göre, 1 Ocak'ta savcı Özcan Şişman tarafından aranmak istenen ancak MİT mensuplarının "devlet sırrı niteliğinde malzeme bulunduğu" gerekçesiyle aratmadığı TIR olayı ile ilgili olarak Bozdağ ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında Başsavcı Bağrıyanık tutanak hazırladı. Alınan bilgiye göre, tutanakta Hatay'da MİT mensupları ve güvenlik güçleri arasında arama krizinin yaşandığı saatlerde Müsteşar Kenan İpek'in Başsavcı Bağrıyanık'ı aradığı ve "TIR'ı bırakın, dosyayı kapatın" dediği iddia edildi.

Başsavcı'nın İpek'in talebine olumlu yanıt vermediği, bunun üzerine aynı telefondan Bakan Bozdağ'ın Başsavcı'yla konuşarak "Savcı Şişman'ın arama bölgesinden çekilmesi ve TIR'ın bırakılmasını" istediği tutanakta yer aldı. Tutanakta Başsavcı'nın, bazı ifadeleri uyarı-tehdit içerikli cümleler olarak tutanakta detaylı olarak anlattığı ifade edildi.

Olayla ilgili olarak Bozdağ ile ilgili bölüm Meclis'e gönderilirken, Kenan İpek ile ilgili işlem yapılması için de tutanağın bir sureti ve o gece yaşananlara dair bilgi ve dokümanlar da HSYK'ya gönderildi.