'Adalet Mitingi' ile ilgili bilinmesi gerekenler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan başlayan 'Adalet Yürüyüşü' bugün İstanbul'da düzenlenecek mitingle noktalanıyor.

450 kilometrelik yürüyüşün son etabını Kılıçdaroğlu tek başına yürüyeceğini açıklamıştı.

Miting, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Maltepe Parkı'nda düzenlenecek.

MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da Maltepe Cezaevi'nde tutuluyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul'un 958 mahallesinden miting alanına araç kaldırılacağını açıklamıştı.

Miting alanına gelmek isteyenler için 3 bin araç tahsis edilmiş durumda.

Miting alanına girişler saat 15.00'ten itibaren başladı. 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını tamamlamak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 18.00'de Maltepe Parkı'na girmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, Dragos'tan Maltepe Parkı'na kadar olan 3 kilometrelik son etabı tek başına yürüyeceğini söylemiş ve destek vermek isteyenlere "Beni miting alanında karşılayın" çağrısını yapmıştı.

Miting alanına deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından geçilerek giriliyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, miting için İstanbul genelinde 15 ila 16 bin polisin görev yapacağını açıklamıştı.

Çalışkan dün yaptığı açıklamada, "Çok rahat bir miting olacak Allahın izniyle. Buraya gelecek vatandaşlarımızın geleceği güzergaha kadar her türlü tedbiri aldık" demişti.

Mitinge CHP'nin üst düzey yönetimi ve partililerden geniş katılım var.

Ayrıca 'Adalet Yürüyüşü'ne 'Herkes için Adalet' sloganıyla bir günlük ziyaret katılımı gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileri bugün mitinge de katılacak.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), DİSK, KESK ve Halkevleri de mitinge katılacağını açıklayan parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları arasında.

Akın Birdal, Ali Haydar Konca, Hasip Kaplan, Rıza Türmen, Ufuk Uras, Zülfü Livaneli'nin oluşturduğu "Diyalog Grubu'' da mitingde yerini alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanında sadece Türk bayrağı, Atatürk posteri ya da 'Adalet' pankartları görmek istediklerini belirterek herhangi bir partinin sembolü ya da bayrağının miting alanında yeri olmadığını ifade etmişti.

"Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz" diye konuşan CHP lideri, bu çağrıya uymayanların "provokatör olarak değerlendirileceğini" demişti.

15 Haziran'dan bu yana devam eden 'Adalet Yürüyüşü' boyunca dile getirilen 'Adalet istiyoruz' talebinin bugün de yinelenmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz'da BBC Türkçe'ye verdiği röportajda şunları söylemişti.

"Hedefimiz Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olması. Türkiye'de adaletin olması. Türkiye'nin hapishanelerinde milletvekilleri olmamalı, gazeteciler olmamalı, akademisyenler olmamalı. Bir bildiriye imza attı diye üniversite hocaları kapının önüne konulmamalı. Adaletli bir Türkiye, hukukun üstünlüğüne inanan bir Türkiye istiyoruz. Oysa bugün otoriter bir yapı var.

"Ne söylersek söyleyelim bize kulak kabartmıyorlar. Ya bu insanlar niye yürüyor? Bu sıcakta, yağmurun çamurun altında bu insanlar 'Adalet! Adalet!' diye niye yürüyorlar? Bunu düşünmüyor.

"Bu yürüyüş sonunda ben bir bedel ödeyeceksem o bedeli seve seve öderim. Çünkü ben haklı bir davanın mücadelesini yapıyorum. Haklı bir davanın mücadelesini yapanlar korkmazlar, çekinmezler.

"Ben 450 kilometreyi 69 yaşımda niye yürüyorum? Kendi çıkarım için mi? Bu ülkenin çıkarı için. Mücadelemde haklıyım ve kesinlikle sonuç alacağım."