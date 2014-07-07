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Dünya
Deutsche Welle

'Adalet kurbanı' Mollath mahkemede hakkını arıyor

Almanya'da sahte raporla 7 yıl psikiyatri kliniğine kapatılan vatandaş Gustl Mollath ile ilgili dava yeniden görülüyor.

07 Temmuz 2014 12:34


Eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme önüne çıkarılan Gustl Mollath, daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir rapor gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.

Mollath’ı psikiyatri kliniğine kapatan mahkeme heyeti, "eski eşinin danışman olarak görev yaptığı HypoVereinsbank Bankası’nda milyonlarca euroyu bulan kayıt dışı işlemlere adının karıştığı" iddialarını da "paranoid ruh hali içinde dile getirildiği" gerekçesiyle reddetmişti. Mollath’ın iddialarının doğruluğu daha sonra büyük ölçüde kanıtlanmıştı.

Mollath olayı Alman kamuoyunda yankı toplamış, dönemin Münih Belediye Başkanı Christian Ude, olayı "Bavyera’nın adalet kâbusu" olarak tanımlamıştı.

Regensburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün görülmesine başlanan davanın ağustos ayında sonuçlanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaGustl MollathHypoVereinsbank BankasıAlmanMünih Belediye Başkanı Christian UdeEyalet MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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