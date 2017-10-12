'Adalet köprüsü olmaya var mısın?' protokolü imzalandı

ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arasında suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla \'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın\' isimli protokol imzalandı. 3 bin kişinin yararlanması öngörülen proje kapsamında, aralarında mağdur ve suça sürüklenen çocuklar ile kadınların da bulunduğu 50 kişiye yaşam koçluğu yapılacak, adliyede rehberlik birimleri, üniversitede ise eğitimli ceza infaz koruma memurları yetiştirmeye yönelik \'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri\' ön lisans ve \'Bağımlılık ve Adli Bilimler\' lisans programı kurulacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, düzenlenen törenle protokole ilişkin imzaları attı. İmza töreninde konuşan Başsavcı Yeldan, hazırlanan proje ile adalet ve yüksek öğretim sistemine ve toplumsal faydaya dönük işbirliğinin amaçlandığını söyledi. Protokolün Adana için çok önemli olduğunu kaydeden Yeldan, \"Protokol ile Adana\'mıza, mağdurlara, suça sürüklenen çocuklara adli süreçte hem destek verip hem onlara rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini kalıcı hale getireceğiz. Örnek bir uygulamayı hep beraber hayata geçireceğiz. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için de önemli bir başlangıç, önemli bir adım\"dedi. Rektör Kibar ise, iyi bir çalışma sinerjisinin yakalandığını belirterek, \"Arkadaşlarımız çok istekli. Bu bakımdan karşılıklı bir çalışmayla inşallah kamuya yararlı bir proje yürütülecek\" diye konuştu.

MAĞDUR VE AİLE DANIŞMA BİRİMİ KURULACAK

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü\'nce yürütülecek proje 9 başlıktan oluşuyor. Adli konulara yönelik yapılacak bilimsel araştırmalara destek verilmesi amaçlanan proje kapsamında, Adana Adliyesi bünyesinde yıllık yaklaşık 3 bin kişinin yararlanması öngörülen \'Çocuk Danışma ve Rehberlik Merkezi\', \'Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi\' ile \'Bağımlıkla Mücadele Danışma ve Rehberlik Merkezi\' kurulacak. Çukurova Üniversitesi bünyesinde ise eğitimli ceza infaz koruma memurları yetiştirmeye yönelik \'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri\' ön lisans ve \'Bağımlılık ve Adli Bilimler\' lisans programları oluşturulacak.

YAŞAM KOÇLUĞU

Ayrıca uzman adli personel ve Bağımlılık ve Adli Bilimler yüksek lisans öğrencileri tarafından gerekli hukuki eğitim, kültürel ve psiko-sosyal desteğin ve yönlendirmelerin yapıldığı, suç ile mücadele ve mağdur destek konularında her türlü faaliyetin yürütüldüğü birimler oluşturulacak. Üniversite tarafından yaşam koçluğu eğitimi verilmiş gönüllülerce, aralarında suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadın ve suç mağdurlarının da bulunduğu 50 kişiye yaşam koçluğu yapılarak psiko-sosyal ve mesleki eğitim desteği sağlanacak. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün belirleyeceği 5 lisede 200\'er öğrenci grubuna adalet, suç, mağdur ve bağımlılık konularında hakim ve Cumhuriyet Savcılarınca seminer verilecek, uluslararası ve ulusal düzeyde aile içi şiddet, bağımlılık ve suça sürüklenen çocuklar konularında 2 kongre düzenlenerek toplumsal duyarlılık oluşturulması sağlanacak.



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