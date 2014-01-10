Adalet Komisyonu'nda 'HSYK'ya davet' tartışması

Hülya Karabağlı / ANKARA

HSYK'nın yapısını tamamen değiştirecek düzenlemenin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nda davetli listesi tartışma yarattı. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın teklif görüşmelerine HSYK'nın davet edilmemesi vurgusu muhalefetin tepkisine neden oldu.

CHP ve MHP'liler, "Burada bu Kurul ile ilgili düzenleme yapılıyor ama onlar çağrılmıyor. Bu Anayasa'ya ayrkırı" diyerek yasa düzenlemesinin geri çekilmesini istediler.

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, "Anayasa'nın 159. maddesi uyarınca HSYK başkanı Adalet Bakanı'dır" sözleriyle HSYK'nın davet edilmemesinin Anaysa'ya aykırılık teşkil etmediğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise, kendilerine gönderilen yasa teklifinde evrak numarasının yazmadığını belirterek bu görüşmelern yapılamayacağını söyledi.

BDP'li Bengi Yıldız da, "Bu düzenleme başkanlık düzenlemesidir. Bu değişiklik HSYK'yı hayalet kurul haline getiriyor" diyerek esasa geçilemeyeceğini söyledi.

Yaklaşık olarak 15.30'da başlayan toplantı, Anayasa'ya aykırılık, Anayasa ihlali ve HSYK'ya davet gönderilmemesinden çıkan tartışmalarla devam ediyor.

AKP veCHP arasında komisyon Başkanlık Divanı üyesi AKP'li Hakkı köylü'nün ceketini çıkarması üzerine hakaret dolu tartışmaya neden oldu. AKP'liler ve CHP'liler "terbiyesiz adam, yerine otur" benzeri laflarla bağrıştı. Köylü kavganın ardından ceketini tekrar giydi.

30 dakikada 3 salon

Bazı çevrelerin "yargıya darbe" olarak nitelendirdiği HSYK ile ilgili yasa düzenlemesi Meclis'in en büyük salonlarından birinde izdihama neden oldu. Değişikliğin görüşüleceği Meclis Adalet Komisyonu toplantısı kalabalık nedniyle KİT Komisyonu salonuna taşındı. Ancak yine de CHP'liler salona giremedi ve toplantı başlayamadı. Bunun üzerine bir kez daha salon değiştirme kararı alındı. Toplantı son olarak Plan Bütçe Komisyonu salonuna alındı.

Aradan sonra 15:30'da Plan Bütçe Komisyonu salonuna gelen AKP milletvekilleri Recep Özer ve Ramazan Can, CHP sıralarına oturunca bir kargaşa daha yaşandı. CHP'liler uzun bir süre Özer ve Can'ın sıralarından kalkması için bağırdılar.

CHP milletvekilleri ayrıca, AKP kanadına " Anayasa'yı ihalal ediyorsunuz. Devletin rejimini değiştirmeye kalkışıyorsunuz" diye bağırdı.

AKP toplantıya Komisyon üyelerinin dışında 30'a yakın milletvekili ile katılırken, CHP ve MHP'nin de yüksek katılım gösterdiği Komisyon yaklaşık 45 dakika gecikmeyle başladı.