Adalet için Ankara'ya gelen Somalı ailelere biber gazlı müdahale

Soma Katliamı davasında verilen cezalara tepki gösteren ve 'Adalet' için Ankara'ya gelen madenci ailelerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde polis müdahalede bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Soma Katliamı davasında verilen cezalara ve iyi hal indirimlerine tepki gösteren madenci aileleri adalet talebiyle Ankara'ya geldi.

HSK önünde açıklama yapmak isteyen Somalı ailelere avukatlar ve CHP'li milletvekilleri de destek için geldi. Ancak aileler HSK önünde polis engeliyle karşılaştı.

Polisler, "HSK önünde açıklama yapmanıza izin yok" diyerek ailelerin dağılmasını istedi. Aileler ise "Bela çıkarmaya değil hak aramaya geldik fakire adalet yok" diyerek tepki gösterdi.

Görüşmelerin ardından polis, ailelerin HSK önüne gelmesine izin vermeyerek aileleri kalkanlarla itti ve biber gazıyla müdahalede bulundu.