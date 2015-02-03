Adalet Divanı kararını açıkladı



Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Sırbistan ve Hırvatistan'ın birbirine karşı açtığı davada, soykırım yapılmadığına hükmetti.

Adalet Divanı'ndaki en uzun soykırım davası olan bu dava, yaklaşık 16 yıldır devam ediyordu. Yaklaşık 20 yıl önce eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında sistematik bir toplu katliam yapılmadığı kararına varan mahkeme heyeti, ancak savaş sırasında suç işlenmiş olduğuna işaret etti.

Kararda, Sırbistan ve Hırvatistan'ın bir halk grubunun tamamını ortadan kaldırmayı planladığına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı belirtildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Peter Tomka, kararı açıkladıktan sonra tarafları orantılı bir tazminat konusunda anlaşmaya davet ederek bölgede barış ve istikrara katkı sağlamalarını istedi.

Sırbistan karardan memnun

Karar, Sırbistan'da memnuniyetle karşılanırken, Hırvatistan yönetimi ise kararın hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, "Karardan memnun değiliz, ama kabul ediyoruz. Sırbistan'dan kayıpların akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve el konulan malların iadesi konularından taleplerimizden ise vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Sırbistan Adalet Bakanı Nikola Selakoviç de mahkemenin beklentilerini karşıladığını söyledi.

Karşılıklı etnik temizlik suçlaması

Hırvatistan, 1991 yılında Vukovar kendini yerle bir ettiği ve 'etnik temizlik' yapmaya kalkıştığı iddiasıyla Sırbistan'ı 1999 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etmişti. Savaş sırasında 13 bin 500 Hırvat öldürülmüş, yüz binlercesi de yerlerinden sürülmüştü.

Sırbistan da 1995 yılında Kraijna'da yaşayan Sırp azınlıktan binlercesini öldürdüğü ve yerlerinden sürdüğü gerekçesiyle Hırvatistan'ı şikayet etmişti.

Srebrenitsa kararı

Sırbistan daha önce de Uluslararası Adalet Divanı'nda eski Yugoslavya döneminde Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında yapılan katliam nedeniyle soykırım suçlamasıyla yargılanmıştı. Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu kabul etmiş ancak Sırbistan'ın bundan doğrudan sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.