Adalet Bakanlığı'nın "Berfo Ana öldü, dava düşmeli" savunmasına tepki: Hukuk skandalı

Cemil Kırbayır’ın 12 Eylül 1980 döneminde gözaltında kaybedilmesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen davada Adalet Bakanlığı tarafından yapılan, "Berfo Ana öldü. Dava düşmeli" savunmasına, CHP’nin İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı, anne Kırbayır’ın varislerinin davayı sürdürme yönünde niyetlerini gösteren bir belge olmadığı iddia etti ve davanın düşmesi gerektiğini savundu. Adalet Bakanlığı’nın AİHM’e sunduğu savunmasının “hukuk skandalı” olduğunu söyleyen CHP’li Cihaner, “Bakanlık, ‘Mirasçılarının davayı takip ettireceğine ilişkin bilgi ya da belge yok’ demiş. Bu hem vicdansızlık hem de yalandır. Çünkü takipsizlik kararının kaldırılması üzerine yeniden başlatılan ve hala açık olan bir soruşturma var. Bu soruşturmayı, Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır takip ediyor” dedi.

"Anlaşılabilir bir istek değil"

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Berfo Ana’nın yaşamını yitirmesinin ardından Meclis’te Mikail Kırbayır ile açıklama yaptığını ve soruşturma ile ilgili çağrıda bulunduğunu anımsatan Cihaner, “Taraflar da bunu teyit etti. Bilgi isteniyorsa bu kamuoyuna açık olarak gerçekleşmişti. Rahatça bulabilirler” diye konuştu.

Mikail Kırbayır’ın, her hafta “Cumartesi Anneleri” eylemine katıldığını ifade eden Cihaner, “Aile, davanın bir an önce sona erdirilmesini isterken Bakanlığın davanın düşürülmesi isteği anlaşılabilir bir istek değil” ifadelerini kullandı.

"Savunma hatalı"

Kartal Adliyesi’nde 12 Eylül ve işkenceleriyle ilgili davada Mikail Kırbayır’ın “şikayetçi” olduğunu dile getiren Cihaner, “Eğer biraz da olsa vicdanları varsa, burada yürüyen davada Cemil Kırbayır’ın yakınlarını bulurlar ve tebligatlarını bu günden sonra onlara yaparlar” ifadelerini kullandı.

"İçtihat oluşturmak istiyorlar"

AKP’nin 2010 referandumunda kullandığı, “12 Eylül darbesi ile hesaplaşacağız” sloganını hatırlatan Cihaner, halka yalan söylendiğini belirtti.

Cihaner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP, 2010 yılında yurttaşları kandırdı. AİHM’e de yalan savunma yaptı. AKP iktidarı, OHAL’in ilanı ile birlikte KHK’ler çerçevesinde alınan kararlarla ilgili çok geniş bir dokunulmazlık alanı oluşturdu. İşkence yapılsa bile herhangi bir cezai sorumluluğun olmayacağına dair olağanüstü genişlikte sorumsuzluk alanı mevcuttur. Bu süreç içerisinde kanuna aykırı bir takım uygulamalar yapan kişilerin önümüzdeki dönemde sığınacağı bir içtihat çıkarılması için de AİHM’e bu tarz bir savunma sunulmuştur. Çünkü insanlığa karşı suçlarla ilgili AİHM’in verdiği onlarca karar duruyorken kalkıp bu tarz bir savunma verilmesinin başka bir açıklaması olamaz. Vicdansızlık yapıyorlar.”

Zeynep Altıok’tan sert tepki

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Berfo Ana’nın bir sembol haline geldiğini söyledi. Altıok, “Gözaltında kayıplara karşı mücadele, insanlık mücadelesinin bir parçasıdır. Burada sadece insanlarımız değil geçmişimiz kayıptır. Bu olaylar aydınlatılmadıkça bugünlerimiz de kayıp olarak tarihe geçecektir. Dünden bugüne karanlıkta kalan her kayıp vakası, ülkenin yarınına bırakılacak kirli birer miras olacaktır. Oğlunun kemiklerine bile hasret bir ananın ölümünden siyasi çıkar ummak nasıl bir vicdansızlıktır?” dedi.