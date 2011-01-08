Adalet Bakanlığı'nı yalanlayan tutanaklar!

T24

İŞTE O TUTATAK



SCANİER CİHAZI YOK AMA...



PERSONEL LİSTESİ VE WEB SAYFASI

Adalet Bakanlığı ise, tutukluların sadece kayıtlı olduğu okula ait internet sitesiyle sınırlı olarak internete girdiklerini savundu. Gazeteport'ta yayımlanan haber şöyle:Vicdanları yaralayan tahliyelerle yeniden Türkiye’nin gündemine oturan kanlı terör örgütü Hizbullah’ın, Diyarbakır cezaevinde teknolojiden yararlanarak, MSN ile haberleştikleri, Skype sistemiyle görüntülü konuştukları ve scanier cihazıyla da belge taradıkları ortaya çıktı.Hizbullah militanları İskender Tutar, Şahin Yapıcı ve Naşit Tutar’ın cezaevinde “Bilgisayar ile üniversite eğitimi aldıkları’’ ancak interneti örgütsel işlerde kullandığı belirlendi. Cezaevi yönetimince hazırlanan tutanakta, örgüt üyelerinin cezaevi ve bazı resmi kurumların bilgisayarlarına girerek evrak topladıkları da anlaşıldı.Hizbullah militanları İsmail ve Naşit Tutar ile Şahin Yapıcı’nın cezaevindeki bilgisayar odasında kullandıkları bilgisayarlarda yapılan inceleme sonucu, 1 Temmuz 2010’da bir tutanak hazırladı. TBMM İnsan Hakları Komisyonunun cezaevindeki incelemeleriyle ortaya çıkan tutanakta şu ifadeler yer aldı:“a-) Ekteki belgelerin bir ve üç nolu sayfalarında görüldüğü üzere üniversitede eğitim amacıyla girmeleri gereken sitelerin haricinde eğitimin amacı dışında bir çok değişik sitelere girildiği;b-) 4 ve 9 nolu sayfalarda ekte belirtilen programlar kullanılarak kurumda bulunan bilgisayarlara (ambar memurluğu, personel, saymanlık) girilerek kurumun bazı evraklarının ele geçirildiği;c-) Yine bilgisayarda bulunan bir belgede kripto cihazlarının özelliklerinin belirtildiği bir belgenin bulunduğu;d-) Değişik resmi kurumlara ait evrakların internet aracılığı ile kendi bilgisayarlarına arşivlendiği, bu belgelerin bilgisayarın hard diskinde bulunduğu;e-) 13. Sayfada bulunan bir belgenin bilgisayarda taranmış bir dosyanın uzantısı olarak bulunduğu, hükümlülerin bilgisayar odasında tarayıcı (Scanier) olmadığı, ancak kurum dışındaki bir bilgisayar kullanıcısı aracılığı ile internet üzerinden sağlandığı;f-) Şahin YAPICI ve İskender TUTAR’ın bilgisayar hard diskinde silinmiş halde projectR3X (uzak bağlantı program) ve GİNSU-X Server Client programlarının olduğu, bu programlar aracılığı ile kurum bilgisayarlarına ulaşıp kuruma ait belgeleri kendi bilgisayarlarına aktardıkları;g-) Bilgisayarlarındaki bazı belgeler incelendiğinde bir takım üzeri işaretli krokilerin olduğu görülmüştür;h-) Naşit TUTAR’ın bilgisayarında İskender TUTAR ve Şahin YAPICI’ya ait bilgisayarlarda, yukarıdaki bahsedilen programlar ile lisanssız programların mevcut olduğu, bilgi ve belgelerin bazılarının paralel bağlantı kablosu ile aktarıldığı görülmüştür;ı-) İskender TUTAR ve Şahin YAPICI’ya ait bilgisayarların hard diskinde modeme ait kullanıcı isim ve şifrelerinin bulunduğu bunun aracılığı ile modemin devre dışı bırakıldığı;j-) Bazı değişik internet sayfalarına ait kullanıcıların kişisel bilgilerinin olduğu tespit edilmiştir;k-) İskender TUTAR ve Şahin YAPICI’nın bilgisayarlarında MSN ve SKYPE gibi programlar kullanılarak internet üzerinden görüntülü ve sesli görüşmelerin yapıldığına dair bulgular elde edilmiştir;l-) Kurum çalışanlarına ait isim ve telefon listesi belge halinde İskender TUTAR’ın bilgisayarında elde edilmiştir;m-) Eğitim için kullandıkları internet aracılığı ile değişik internet sayfaları (Web, Wab) oluşturdukları, ekteki belgeler ile tespit edilmiştir.”