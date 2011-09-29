-Adalet bakanlığından Tamöz açıklaması ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Adalet Bakanlığının, Deniz Feneri soruşturmasından alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz ile ilgili haberler üzerine yaptığı açıklamada, ''Söz konusu görüşme, öne sürüldüğü gibi 2010'da değil, konunun kamuoyunda duyulmasından sonra 2011 yılında yapılmıştır. Bu şikayetlerin öncesinde Adalet Bakanının konuya ilişkin hiçbir bilgisi bulunmamaktadır'' denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan bir takım iddialar üzerine konuyla ilgili olarak savcılık makamından bilgi alındığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz, konu hakkında, mahkeme kararı üzerindeki değişikliğin kendilerinin soruşturmaya dahil olmadan önceki süreçte gerçekleştiğini, bu işlemin sadece 'mahkeme kararını uygulayacak görevlilerin kafalarında karışıklığa yol açılmasın' diye yapıldığını düşündüğünü dile getirmiştir. Söz konusu görüşme, öne sürüldüğü gibi 2010'da değil, konunun kamuoyunda duyulmasından sonra 2011 yılında yapılmıştır. Bu şikayetlerin öncesinde Adalet Bakanının konuya ilişkin hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Şüpheli avukatları tarafından savcılar hakkında yapılan şikayet başvuruları üzerine, söz konusu iddialar HSYK müfettişlerince incelenmiş ve mahkeme kararındaki bazı bölümlerin üzerinin kapatılarak mahkemenin kararına aykırı uygulamalrın yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine HSYK tarafından gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır. Adalet Bakanının bu süreçteki konumu, HSYK 2. Dairesi'nin vermiş olduğu inceleme ve gerekirse soruşturmaya geçilmesi talebine, Anayasa'nın 159. maddesine göre, HSYK Başkanı sıfatıyla 'olur' vermekten ibarettir. Kaldı ki Adalet Bakanı, HSYK tarafından daha önce yapılan inceleme ve soruşturma taleplerinin tamamına HSYK Başkanı sıfatıyla 'olur' vermiştir. Söz konusu 'olur' da bunlardan sadece biridir. Konu şu anda soruşturma-kovuşturma aşamasında olduğundan bu süreci etkileyecek beyan ve müdahalelerden uzak durulması önem taşımaktadır.''