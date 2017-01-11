Adalet Bakanlığı'ndan Tahir Elçi savcısı yanıtı: Onu bilmiyoruz!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanlığı, soruşturmayı yürüten savcının kim olduğu bilinmediğinden yerinin değişip değişmediğinin de bilinmediğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ferit Aslan’ın haberine göre, Beştaş, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Beştaş önergesinde, Elçi'nin failleri ölümünden bu yana halen bulanamadığını, dava dosyasında hiçbir gelişme olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Oysa 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuoyuna sıkça yansıdığı üzere bir çok dosya elde edilen deliller ışığında yeniden ele alınmış ve bu çerçevede soruşturmalar yürütülmeye başlanmıştır. Örneğin Hrant Dink davası da sevindirici gelişmelerin yaşandığı davalardandır."

HDP'li Beştaş, 28 Kasım 2015 tarihinden bu yana Tahir Elçi cinayetiyle ilintili hiç bir şüphelinin tespit edilememiş olmasının arkasında siyasi irade olup olmadığı, Elçi cinayetinin soruşturmasını yürüten savcının halen görevde olup olmadığı, soruşturmayı yürüten savcının değişip değişmediğini ve Elçi cinayetinin Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantısı konusunda herhangi bir bilgi ve delile ulaşılıp ulaşılmadığı gibi 11 sorunun yanıtlanmasını istedi.