Adalet Bakanlığı’ndan sözlü sınav sorusu: Kirpinin kaç iğnesi var?

Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği ve bakanlık çalışanlarının girdiği Adli Yargı Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü sözlü sınavında, kirpinin kaç iğnesi olduğu soruldu.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği Adli Yargı Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü sözlü sınavında adaylara yöneltilen akılalmaz sorulara ulaşıldı.

“Bu soruların adli ve idari yargı mevzuatıyla ilgisi ne” dedirtecek soruların arasında az sayıda da olsa mevzuatla ilgili sorulara da yer verildi. Yazılı sınavdan yüksek not almasına karşın sözlü mülakattan düşük not alarak ataması yapılamayan adaylar hukuk savaşı başlatıp bulundukları illerdeki İdare Mahkemeleri’nden yürütmenin durdurulmasına talep etmeye başladılar.

Adaylar, yazılı sınavda düşük not alanların mükakat sonuçlarının yükseltilerek atamalarının yapıldığını savunuyor. İşte o sorular:

- Bir kirpinin yaklaşık kaç tane iğnesi vardır? / 5 bin-7 bin arası.

- Necip Fazıl Kısakürek’in hocası kimdir? / Seyyid Abdulhakim-i Arvasi Şairlerin efendisi kimdir? / Necip Fazıl Kısakürek.

- Asrın projesi nedir? / KKTC Su Temin Projesi.

- Atatürk’ün cenaze namazını kim kıldırdı? / Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya

- Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami tarihçesi? / Çoban Mustafa Paşa Cami 1523 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Çoban Mustafa Paşa Bosnalı genç bir çoban iken Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katılır ve sultanın kızı ile evlenip damadı olur.

- Mor’un Süryanice karşılığı? / Aziz

- Bonanza kaç yılında çekildi? / ABD’de 12 Eylül 1959’dan 16 Ocak 1973’e kadar yayımlandı.

- İHH Başkanı kimdir? / Bülent Yıldırım.

- Maaşlarımızı kim yapar? / Adaylar bu soruya verilecek bir cevap bulamadı.

- Cumhurbaşkanı sarayı mimarı? / Mimar Şefik Birkiye.

- Mehmet Akif Ersoy’un öldüğü apartmanın ismi? / Mısır Apartımanı

- Saat yönünde dönen gezegen? / Venüs. 4 Plastik para birimine geçen ilk devlet? / Kanada.

- Türk mühendislerin yaptığı ilk zırhlı ve yüzebilen dozer? / AZMİM.

- Atatürk’ün köpeklerinin isimleri? / Alp, Alber ve Foks.

- Atatürk’ün atlarının isimleri? / Sakarya ve Çankaya.

- Pinpon topunun ağırlığı ne kadardır? / 2.7 gram.

- Yurtdışına seyahate çıkan ilk Osmanlı padişahı? / Abdülaziz.

- En çok hadis rivayet eden sahabe? / Ebu Hureyre.

- Dünyanın en büyük Atatürk anıtı nerededir? / Artvin

- Açlığa en fazla dayanabilen hayvan? / Kaplumbağa.

- Atatürk’ün ilk heykeli nerede dikilmiştir? / Gülhane Parkı’nda

- Halkı cimri olarak bilinen ülke? / İskoçya.