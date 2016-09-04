Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapse mahkûm edilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Abdullah Öcalan'ın sağlığı ve güvenliğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Kamuoyuna yanlış bilgiler aktarıldığını" ifade eden yetkililer, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın güvenliği ve sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti. DHA'da yer alan habere göre, yetkililer, Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesinden (CPT) bir heyetin geçen Nisan ayında İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştüğünü de hatırlatarak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu yineledi.

Bakan Bozdağ ne demişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyonprogramında, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Öcalan'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu ve güvenlikle ilgili de sorun bulunmadığını aktaran Bozdağ, "Abdullah Öcalan konusu bölücü terör örgütü tarafından sürekli istismar ediliyor ve kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor. Halkı mobilize etmek için kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak için hem sağlığı ile ilgili hem de güvenliği ile ilgili asılsız bilgiler yayılıyor. Şunu çok net ifade edeyim; Abdullah Öcalan'ın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun yok. Oradaki güvenlik tedbirleri en üst düzeyde. 15 Temmuz'dan sonra cezaevinin güvenliğiyle ilgili tedbirler yeniden gözden geçirildi." ifadelerini kullanmıştı.