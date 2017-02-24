Adalet Bakanlığı'ndan Nihat Doğan'a sert tepki

Bir televizyon programında ‘FETÖ’ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye 'şık kıyafetlerle' çıkarılmasını eleştiren ve "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İpek, "Tüm ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir" dedi.

İnfaz koruma memurlarına ‘alçak’ diyen türkücü Nihat Doğan’a müsteşardan yanıt Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, şarkıcı Nihat Doğan’ın canlı yayında infaz ve koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözlerine tepki gösterdi.

Müsteşar Kenan İpek’in Twitter hesabından yayınladığı mesaj şu şekilde “Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir.”