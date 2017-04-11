Adalet Bakanlığı'ndan 'Muhsin Yazıcıoğlu' hamlesi; kararın bozulması talep edildi

Adalet Bakanlığı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce verilen kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere ögre, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB temsilcisi Yaşar Kalkan ile Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce verilen kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş tarafından gönderilen kanun yararına bozma talebi yazısında, Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, İsmail Güneş, Murat Çetinkaya, Mustafa Kaya İstektepe ve Yüksel Yancı'nın helikopterin düşmesi sonucu öldükleri hatırlatıldı.

Bakanlıkça gönderilen yazıda, şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, ihmali davranış, Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak kaza kriz merkezinin olaydan 24 saat sonra oluşturulduğu, arama-kurtarma faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılmadığı, kurulan merkezin yetki ve tahsis edilen imkanlar itibarıyla yetersiz kaldığı iddiaları bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, kaza mahalline ilk 3 saat içerisinde hava aracı sevk edilmediği, arama ve kurtarma faaliyetlerinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk yarım saat içinde telefon sinyalleri ile sinyal alan bazı istasyonlarının çakıştırılması sonucu elde edilecek harita için talepte dahi bulunmadıkları, kolluk kuvvetleri ile sivil savunma uzmanlarının ilk 24 saatteki arama kurtarma faaliyetlerinde isteksiz davrandıkları, kolluk kuvvetlerinin bu süre zarfında dağ zirvesine yönelik çalışmalar yapmadıkları ve araziye yönelen sivil vatandaşlara engel oldukları iddialarına yönelik kamu davası açılması için yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

'FETÖ' tespitleri

Yargıtay 6. Ceza Dairesi tarafından "kovuşturmaya yer olmadığı"na dair karara ilişkin itirazın reddedilerek kararın kesinleştiğinin bildirildiği yazıda, olaya ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulunun hazırladığı rapor anımsatıldı.

Yazıda, şüphelilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Aktepe'nin 'FETÖ' mensubu olmak suçundan tutuklu bulunduğu vurgulandı.

Kazaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli olarak yer alan ancak haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Dursun Özmen, Davut Uçum ve Aydın Özsıcak'ın da 'FETÖ' üyesi olmaktan tutuklandığı aktarılan yazıda, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Uçum ve Özsıcak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde bulundukları ifade edildi.

Yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanlığının kararının bozulması talep edildi.