Adalet Bakanlığı'ndan memuruna 'alkol kokma' cezası

Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu, “Yoğun alkol kokan ve yüzü şiş memura” 1 yıl kademe durdurma cezası verdi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Bakanlık web sitesinde isim, kurum ve tarih bilgilerine yer verilmeden yayınlanan ilginç kararlar özetle şöyle: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Bürosu’nda çalışan bir memur, sabah 08.00’de büroya gelen mesai arkadaşları tarafından “yoğun alkol koktuğu” ve “yüzünde şişlikler ve morluklar bulunduğu” gerekçesiyle şikayet edildi.

Memur, Kurum müdürü ve mesai arkadaşı ile tartıştıktan sonra alkol testi yaptırmadan izin dilekçesi bırakarak ayrıldı. Tutanak tutuldu ve alkol testi yapılamamasına rağmen tanık beyanları doğrultusunda soruşturma açıldı. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığı, oybirliğiyle memurun kademe ilerlemesini 1 yıl durdurdu.



Cezaevini denetleyen başsavcı, nöbetçi memurun sarhoş olduğunu tespit etti. Memur “Görevine gelmeden alkol aldığını” kabul etti. İlçede kan testi yapılamaması ve alkolmetre bulunmaması nedeniyle kaç promil alkollü olduğu anlaşılamayan memurun “ayakta zor duracak şekilde sarhoş olduğu” tespiti kayda geçti. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığı oybirliğiyle, memura 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verdi.

Gece bekçisine de ceza

Adliyede gece bekçiliği yapan memur, nöbeti sırasında alkol aldı. Alkol testinde bekçi 2.08 promil alkollü çıktı. Disiplin Kurulu, memurun 1 yıl süreyle kademe ilerlemesini durdurdu. Kurul, cezanın alt sınırdan uygulanması talebini ise bekçi, “17 yıllık memur olmasına rağmen bu şekilde disiplinsiz davrandığı” için reddetti.

Tutanak yoksa ceza da yok

Bir infaz koruma memuru hakkında cezaevine alkollü geldiği şikayeti yapılınca, soruşturma açıldı. Disiplin Kurulu, bu memurun göreve alkollü geldiği gün için hakkında herhangi bir tutanak tutulmadığı ve alkol ölçümü yapılmadığı gerekçesiyle, ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi.



