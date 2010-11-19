-ADALET BAKANLIĞI'NDAN KÜTAHYALI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Adalet Bakanlığı, bir yazısında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a yönelik ''Devlet adamı değilsin, devlet memurusun'' ifadesini kullanan Taraf Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK'nın 301. maddesinden soruşturma yapılabilmesi için izin talep edilmesine karşılık, Bakanlıkça soruşturma izninin verilmediğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Taraf Gazetesi'nin dünkü baskısında yayımlanan ''301 Kere Memursunuz'' başlıklı haberde, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a ''Devlet adamı değilsin, devlet memurusun'' diyen gazetenin yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Bakanlığın, TCK'nın 301. maddesinden dava açılması için izin verdiğinin öne sürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ''eksik ve yanlış bilgiye dayalı'' haberin daha sonra başka basın yayın organlarında da yer alması nedeniyle açıklama yapma gereğinin görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: ''Haberde öne sürüldüğünün aksine, Taraf Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'Devlet adamı değil, devlet memurusun İlker Başbuğ' başlıklı 3 ayrı yazısıyla ilgili olarak TCK'nın 301.maddesinden soruşturma yapılabilmesi için izin talep edilmesine karşılık, Bakanlığımızca soruşturma izni verilmemiştir. Yukarıda yazılanlardan farklı olarak adı geçen yazarın 2 Ocak 2010 tarihli Taraf Gazetesi'nde yayımlanan 'Ya Alçaksınız Ya Salak' başlıklı yazısı nedeniyle TCK'nın 301. maddesinden soruşturma izni verilmiştir. Yazıda geçen (Dediğim gibi bu meydan okuyucu işleri yapanlar kasten yapıyorlarsa buna alçaklık denir... Türk devletini zaafa düşürmek amacında olan bir zekanın ürünüdür bu hareketler... Eğer samimi olarak Türk devletinin ve ordusunun bekası düşünülüyorsa, samimi olarak 'Güçlü ordu, güçlü Türkiye' isteniyorsa yukarıda saydığım işler salaklıktır... Bu işleri hangi kurum yapıyorsa, o kurum da vahim bir 'kurumsal salaklık' hastalığına sahip demektir... Bu ülkeyi seviyorsak, dürüstçe bu 'kurumsal salaklık'ı afişe etmek zorundayız... Ortada ya alçaklık ya da salaklık var... Üçüncü bir ihtimal de yok...) şeklindeki ifadelerin 'Devletin askeri teşkilatını basın yoluyla aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle TCK'nın 301/4 maddesi uyarınca soruşturma izni verilmiştir. Ayrıca yazar hakkında 11 makalesi nedeniyle TCK'nın 301. maddesinden soruşturma açılması talep edilmesine karşılık Bakanlığımızca sadece bir makalesinden dolayı soruşturma izni verilmesi uygun görülmüştür. Görüldüğü gibi eski Genelkurmay Başkanına 'Devlet memurusun' dendiği için TCK'nın 301. maddesinden soruşturma izni verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.''