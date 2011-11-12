-Adalet Bakanlığından Kaynar açıklaması ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Adalet Bakanlığı, Sivas Davası sanıklarından Vahit Kaynar'ın Polonya'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin yapılması gereken tüm işlemlerin süresi içinde ve titizlikle yapıldığını belirterek, bunun dışındaki tüm gelişmelerin ilgili ülke yargısının yetkisi kapsamında olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek'' suçundan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına çarptırılan Sivas Davası sanıklarından Vahit Kaynar'ın, Türkiye'ye iadesi amacıyla A-136/1-2008 kontrol numarası ile Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aratıldığı belirtildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Almanya'da bulunduğunun bildirilen Kaynar'ın bu ülkeden iadesinin istendiği, ancak Almanya Federal Adalet Bakanlığının 11 Haziran 2007 tarihli yazısıyla ''sanığın yasayla korunan bireysel hakları ihlal ettiğine dair yeterli şüphenin tespit edilemediği'' gerekçesiyle iade talebini reddettiği anımsatıldı. İçişleri Bakanlığının 26 Eylül 2011'de Polonya İnterpolünden alınan 25 Eylül 2011 tarihli mesaja atfen, Kaynar'ın 25 Eylül 2011'de Polonya'da yakalandığını ve Türkiye'ye iade evrakının diplomatik kanaldan gönderilmesini istediği ifade edilen açıklamada, Kaynar'ın iadesi amacıyla ''Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi''nin 16. maddesi uyarınca 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının Polonya makamlarından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarınca talep edildiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da iade evrakının hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmesinin istendiği kaydedildi. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının girişimleri doğrultusunda Polanya Gorzow Wielkopolski mahkemesinin 28 Eylül 2011 tarihinde Kaynar'ı 4 Kasım 2011 tarihine kadar tutukladığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Polonya makamlarından adı geçenin tutukluluğunun devamının ve Ülkemize iadesinin diplomatik kanaldan talep edilmesi istenilmiştir. Son olarak 10 Kasım 2011 tarihli telefon muhaberesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığından şahsın tutukluluk durumunun Polonya İnterpolünden sorulması istenmiştir. Aynı gün Interpol Daire Başkanlığı faks mesajı ile Polonya İnterpolünden ilgilinin tutukluluk durumunu sormuştur. Ancak şimdiye kadar Polonya makamları, ne İnterpol aracılığı ile ne de diplomatik kanaldan şahsın tutukluluk durumuna ilişkin bir bilgi vermemiştir. Yukarıda izah edildiği gibi şahsın iadesi için yapılması gereken tüm işlemler, süresi içinde yapılmış ve titizlikle takip edilmiştir. Bunun dışındaki tüm gelişmeler ise ilgili ülke yargısının yetkisi kapsamındadır.''