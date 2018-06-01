Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı; CHP'li heyet Gülen'in iade talebi belgelerini inceleyecek

4 kişilik CHP heyeti 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı’nda Fethullah Gülen’i iade talebi belgelerini inceleyecek.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyası sırasında gündeme getirdiği ABD’li yetkililerin kendisine, “Türkiye’nin Fethullah Gülen için usule uygun şekilde iade başvurusu yapmadığı” iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. İddiayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Adalet Bakanlığı’na gidip belgeleri inceleyebilirler” açıklamasının ardından CHP Adalet Bakanlığı’na belgeleri incelemek için başvuruda bulunmuştu. Ancak Bakan Abdülhamit Gül’le görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendilerine “Muharrem İnce gelip incelesin” dendiğini buna karşılık, “O zaman kapıda kendisini Erdoğan karşılasın” diye yanıt verdiklerini açıklamıştı.

Özgür Özel bugün yaptığı yeni bir açıklamada ise bakanlığın inceleme taleplerini kabul ettiğini söyledi. Özel, 4 kişiden oluşacak heyette 2 hukukçu milletvekili ve 2 tane de konunun uzmanı olan hukukçu bulunacağını ancak isimlerin henüz belli olmadığını belirtti.