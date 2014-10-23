Adalet Bakanlığı'ndan IŞİD militanlarıyla ilgili soruya 'özel hayat' cevabı

Adalet Bakanlığı, İstanbul’da serbest gazetecilik yapan Alexander Christie-Miller’ın Türkiye’de tutuklu bulunan üç IŞİD militanıyla ilgili sorusuna, ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle cevap vermedi.

Miller, Adalet Bakanlığı’na Niğde’de bir astsubay, bir polis ve bir vatandaşı öldüren üç IŞİD militanının Türkiye’deki tutukluluk hallerinin devam edip etmediğini sordu. Çendrim Ramadani, Benjamin Xu ve Muhammed Zakiri hakkında bakanlığa dilekçe veren Miller’ın isteği, “Bilgi verilmesi uygun görülmemiştir.” diyerek reddedildi. Dilekçede, “Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme kapsamı dışındadır” denildi.

IŞİD militanları, 20 Mart’ta 3 kişiyi öldürmüştü. Militanlardan Çendrim Ramadani, ifadesinde “Jandarmayı öldürerek sevap işledim.” demişti. Türkiye’de tutuklu bulunan militanların, Musul Başkonsolosluğu çalışanlarına karşılık takasta kullanıldığı iddia edilmişti.

Benzer bir tartışma, Danimarka ile Türkiye arasında da yaşanıyor. Danimarkalı gazeteci Lars Hedegaard’ı öldürme teşebbüsünde bulunan ve daha sonra kaçarken Atatürk Havalimanı’nda yakalanan IŞİD sempatizanı H.B’nin de takasta kullanıldığı ileri sürülmüştü. Konuya tepki gösteren Danimarka, Ankara’ya nota verdi ve iddiaları araştırmak üzere Türkiye’ye heyet gönderdi.