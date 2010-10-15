-ADALET BAKANLIĞI'NDAN HSYK İDDİALARINA YANIT ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, ''HSYK üyeliği seçimlerine ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanmış aday listesi bulunmadığı gibi, herhangi bir adaya veya listeye kurumsal manada destek verilmesi de söz konusu değildir'' ifadelerine yer verildi. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, HSYK üyeliği seçimlerinde hakim ve savcılara Adalet Bakanlığı tarafından baskı yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi. Özgür iradelerine saygısızlık anlamına gelen bu iddialara hakim ve savcıların 17 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlerde sağduyularıyla en güzel cevabı verecekleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''17 Ekim 2010 tarihinde yapılacak olan HSYK üyeliği seçimlerinde, hakim ve savcıların Adalet Bakanlığınca hazırlanan listenin desteklenmesi yönünde baskı altına alındıkları, hatta tehdit edildikleri yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Bunlar, seçim sürecini etkilemek, seçime ve seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyen çevrelerce yapılan propagandadan ibarettir. Kaldı ki Anayasa değişikliği ile hakim ve savcılara ilişkin tüm yetkilerini HSYK'ya devreden Bakanlığımızın bu yönde kullanabileceği bir yetkisi de bulunmamaktadır. HSYK üyeliği seçimlerine ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanmış aday listesi bulunmadığı gibi, herhangi bir adaya veya listeye kurumsal manada destek verilmesi de söz konusu değildir. Bazı adayların bir araya gelerek gösterdikleri birlikte çalışma iradesine de saygı gösterilmesi gerekmektedir. Kendi özgür iradeleriyle aday olan, Bakanlığımız merkez kuruluşunda görev yapan hakim ve savcıların farklı listelerde yer alması da bunun en güzel göstergesidir. Nitekim, iddiaları dile getiren derneğin listesinde de Bakanlığımız merkez kuruluşunda görev yapan hakimler yer almaktadır.''