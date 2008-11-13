Adalet Bakanlığı'ndan Dink savunması

Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından Dink cinayeti azmettiricisi olduğu iddia edilen "Yasin Hayal'in telefonlarının dinlenmesine izin vermemekle" suçlanan Adalet Bakanlığı, bu yetkinin bağımsız yargı organlarına ait olduğunu açıkladıAdalet Bakanlığından yapılan açıklamada, iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına izin verme yetkisinin bağımsız yargı organlarına ait olduğu belirtildi.Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün bazı basın yayın organlarında, ''Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca yapılan soruşturma sırasında, Adalet Bakanlığının tutuklu Yasin Hayal'in iletişim bilgilerine ulaşma izni vermediği'' şeklinde ''gerçeğe aykırı bilgilere yer verildiği'' ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulunun soruşturma yaparak, bir rapor hazırladığı ve raporda, 'Adalet Bakanlığınca izin verilmediği için Yasin Hayal isimli tutuklunun iletişim bilgilerine ulaşılamadığı' yönünde bir değerlendirmenin yer aldığı öne sürülmektedir.Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi gereğince iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına izin verme yetkisi bağımsız yargı organlarına aittir. Adalet Bakanlığının bu konuda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığı gibi, yargı organlarına bu yönde bir talimat vermesi de söz konusu olamaz. Bu nedenle bakanlığımızın 'adı geçen şahsın iletişim bilgilerine ulaşma izni vermediği' iddiası kesinlikle doğru değildir. Ayrıca, bağımsız yargı organlarına ait olan izin yetkisinin bakanlığımızca kullanılması da mevzuatımıza göre mümkün değildir.''başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri, 27 klasör ve 200 sayfalık bir rapor hazırlamış, yaptıkları incelemede Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ogün Samast ve Tuncel’in ev arkadaşı Tuncay Uzundal’la görüşmüşlerdi. Sadece İstanbul Emniyeti’nde iki aya yakın çalışan ve Dink cinayetiyle ilgili Terörle Mücadele Şubesi’nin yaptığı soruşturmayı da tüm boyutlarıyla inceleyen müfettişler, raporlarının 30 sayfalık sonuç bölümünde Dink cinayetinin aydınlatılmasında çok öenmli olabilecek şu ifadelere yer vermişlerdi:"Dink cinayeti azmettiricisi ve sanıklarından Yasin Hayal’in Mc Donalds bombalamasını yaptığı süreçte kullandığı yeni bir telefon numarası tespit edildi. Bombalama eyleminden kısa bir süre önce Hayal’in bu telefonla yurt dışından çeşitli ülkelerdeki isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Ancak bu telefon görüşmelerinin kimlerle olduğu bilinmiyor. Çünkü Adalet Bakanlığı’nın iletişim bilgilerine ulaşılması için izin vermesi gerekiyor ancak müfettişlere bu izin verilmedi.""İstihbarat elemanı Erhan Tuncel’in Mc Donalds bombalamasındaki rolü çözülseydi, Dink cinayeti önlenebilirdi. Erhan Tuncel’in tanık sıfatıyla çağrıldığı halde bombalama olayının duruşmasına katılmaması ve yargının yeni bir çağrı çıkarmaması da dikkat çekici. Çünkü Tuncel’in tanıklığından vazgeçildiğine dair bir mahkeme kararı da yok."