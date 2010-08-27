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Adalet Bakanlığı'ndan Danıştay’a cevap

Adalet Bakanlığı Danıştay Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamaya karşılık, 'Yargı da kararlarına yönelik eleştirileri olgunlukla karş&#

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Adalet Bakanlığı Danıştay Başkanı’nın bugün yaptığı açıklamaya karşılık, “Yargı da kararlarına yönelik eleştirileri olgunlukla karşılamalı” dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Nasıl ki yasama ve yürütme kendisine yöneltilen tenkit ve eleştirileri olgunlukla karşılayıp, demokrasinin bir gereği olarak kabul ediyor ise yargı da kararlarına karşı yöneltilen eleştirileri aynı olgunlukla karşılayıp, bunu öz eleştiri için bir fırsat olarak değerlendirmeli, evrensel ve ideal hukuka ulaşmada bir araç olarak kullanmalıdır'' denildi.

Danıştay Başkanı Mustafa Birden bugün yaptığı yazılı açıklamada başta Adalet Bakanlığıolmak üzere Devlet yetkililerinin kendilerinin verdiği kararlara saygı duymasını istemişti.


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